مجیدی «کاکلی» را به حوزه هنری پیشنهاد داد/ اساس کار با سینماگران کیفیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل جهان‌بیگلری، مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری در نشست رسانه‌ای که ظهر امروز دوشنبه 7 بهمن‌ماه به منظور تشریح تولیدات حوزه هنری در سال جاری برگزار شد، حضور یافت.

وی در این مراسم گفت: در طول چند سال اخیر حوزه هنری سعی کرده است فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف چون حوزه اندیشه و کتاب و تولید فیلم‌های سینمایی در گونه های مختلف به گسترش داده و به انجام رساند، از این رو هفت عنوان کتاب در حوزه اندیشه آماده چاپ داریم. همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام شده بنا داشتیم در سال جاری چهار فیلم بسازیم که خوشبختانه این اتفاق افتاد و قرار است فیلم‌های «میهمان داریم» به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور در بخش مسابقه ملی و فیلم‌های «حق سکوت» به کارگردانی محمدهادی نائیجی و «فرشته‌ها با هم می‌آیند» به کارگردانی حامد محمدی در بخش فیلم های اول نمایش داده شود.

جهان‌بیگلری با اشاره به اهداف حوزه هنری برای حمایت از فیلمسازان فیلم اولی توضیح داد: حمایت از فیلمسازان فیلم‌اولی و کشف استعدادهای سینمایی از جمله طرح های حوزه هنری بوده و هست. بر همین اساس سال گذشته دو فیلم «تاج محل» و «خسته نباشید» را به عنوان فیلم‌های اول در جشنواره سی‌ویکم فجر به نمایش درآوردیم. امسال هم فیلم «حق سکوت» و «فرشته‌ها با هم می آیند» را به عنوان فیلم های اول در جشنواره فیلم فجر داریم.

این مدیر سینمایی با اشاره به تولیدات سینمایی حوزه هنری در شهرستان ها گفت: از دیگر سیاست‌های این نهاد سینمایی تولید فیلم در استان ها است. از همین رو تولید فیلم «مروا» به کارگردانی کریم فائقیان که از کارگردان های بوشهری است، آغاز کرده ایم. همچنین فیلمی در ژانر کودک به نام «کاکلی» به کارگردانی بهزاد رفیع در دست تولید داریم.

وی در ادامه متذکر شد: تولید فیلم «کاکلی» به پیشنهاد مجید مجیدی به حوزه هنری ارائه شد. در واقع مجیدی تشخیص داد که بهزاد رفیع می تواند کارگردانی این فیلم را به عهده بگیرد. همچنین پیشنهاد دادیم که این فیلم به عنوان فیلم اول به سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر ارائه شود، اما مجیدی معتقد بود که هنوز فیلمنامه «کاکلی» جا برای کار دارد و قرار است اولین ارائه این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم کودک باشد.

مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس را از اولویت های این مجموعه سینمایی دانست و گفت: ساخت فیلم های بلند سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن در حوزه دفاع مقدس از جمله اهداف حوزه هنری است. بر همین اساس در حال حاضر فیلم «بیست و سه نفر» به کارگردانی مهدی جعفری با فیلمنامه‌ای از محمدرضا گوهری را آماده ساخت داریم و قرار است تولید آن از سال آینده شروع شود. همچنین از طرح ساخت فیلمی با موضوع شهید حسن باقری صحبت شده است.

جهان‌بیگلری با اشاره به تولید فیلم سرداران شهید با عنوان «سرزمین عشق» گفت: سیدرضا میرکریمی از سال گذشته ساخت فیلم های مستند و تجربی با موضوع سرداران شهید را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون فیلم شهید چمران و شهید دوران را به پایان رسانده است.

وی در توضیح تولید فیلم های تجربی بیان کرد: زمانی که فرصت از فیلم های تجربی می شود، منظور ساختار آثار در نوع کارگردانی فیلمسازان است به این معنی که میرکریمی در ساخت مستندهای سرداران شهید شیوه ای نو را در روایت به کار گرفته و از ساختار مستند کمیک موشن بهره برده است.

این مدیر سینمایی درباره هدف از ساخت فیلم سینمایی «مزار شریف» به کارگردانی عبدالحسن برزیده نیز گفت: متاسفانه کشتار دیپلمات های ایرانی در خارج از کشور در چند سال اخیر به اشکال مختلف دیده شده است. این حرکت از طالبان شروع شد و در نهایت امروز به بحث تکفیری و سلفی ها انجامیده است بنابراین تولید فیلمی با موضوع کشتار دیپلمات های ایرانی در اولویت های تولیدات سینمایی حوزه هنری قرار گرفت. این پروژه سینمایی اکنون در مرحله پیش تولید و نزدیک به شروع فیلمبرداری است که قرار است به کارگردانی حسن برزیده و تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری انجام شود.

وی با اشاره به مراحل پیش تولید فیلم «مزارشریف» گفت: این فیلم در حال حاضر آخرین مراحل ساخت دکور و استودیو را پشت سر می گذراد. من معتقدم شیوه کار در استودیو و دکور تجربه خوبی برای ایران است، در واقع تمام تلاش ما این است که به دلایل امنیتی کمترین حضور را در افغانستان داشته باشیم. این تلاش به اندازه ای است که برای ساخت دکور مجموعه عکس هایی را از لوکیشن اصلی در مزارشریف گرفته ایم و به نوعی در این دکور بازسازی شده است و قرار است تنها چند جلسه کوتاه به افغانستان سفر کنیم.

جهان‌بیگلری با اشاره به ساخت سریال «دا» گفت: نگارش فیلمنامه توسط همایون اسعدیان در حال انجام است و قرار است منوچهر محمدی تهیه و تولید این اثر را به عهده بگیرد و اگر بودجه تامین شود، قطعا این کتاب ارزشمند را به تولید می رسانیم.

وی همچنین با اشاره به فیلمنامه های که برای ساخت در حوزه هنری موجود است، گفت: چند فیلمنامه خوب در دستور کار داریم. به عنوان مثال فیلمنامه «پایی که جا ماند» اقتباسی از کتابی به همین نام به قلم محمدمهدی عسگرپور نوشته شده است. همچنین فیلم های «مهمان صخره ها» نوشته محمدرضا گوهری، «صبح روز بعد» به قلم آذر پندار و «آمون، سردار و زینعلی» نوشته سیدرضا صافی آماده تولید شده است.

جهان‌بیگلری در ادامه صحبت های خود با اشاره به تولید فیلم های مستند و کوتاه گفت: تولید فیلم های مستند و کوتاه در دستور کار حوزه هنری قرار گرفت و امسال فیلم مستند «ابرها در راهند» به کارگردانی محمدعلی فارسی در بخش مسابقه سینمای مستند حضور دارد. همچنین مستندی با موضوع «جغرافیای کربلا» به کارگردانی داریوش یاری در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری در پاسخ به این پرسش که چرا فیلم «تاج محل» اکران نشده است؟ گفت: اکران درست فیلم یک فعالیت کاملا تخصصی است بخصوص فیلم هایی مثل «تاج محل» و «خسته نباشید» که تفاوت ماهوی با فیلم های حرفه ای دارند. در واقع باید فضایی ایجاد شود که بتوان اکران این فیلم ها را به بهترین شکل انجام داد.

وی در پاسخ به این که این شائبه وجود دارد که حوزه هنری تنها با تعداد محدودی از تهیه کننده‌ها و کارگردانان سینما کار می کند، گفت: حرف و حدیث در فضای سینما زیاد است و متاسفانه این صحبت ها جامانده دوره های گذشته است که فضای سینما را غبارآلود کرده است. برای حوزه هنری فرقی نمی کند با کدام تهیه کننده و کارگردانی کار کند بلکه آنچه مهم است وجود فیلمنامه خوب در راستای اخلاق و سیاست های حوزه هنری است.

مدیر سینمایی حوزه هنری در ادامه متذکر شد: بنابراین فضای غبارآلود سینما که به دلایل متعدد ایجاد شده است نباید مدنظر قرار داد بلکه خروجی نهادها و سازمان ها در تولید فیلم های ارزشمند سینمایی مهم است.

جهان‌بیگلری در پاسخ به این سوال که آیا حوزه هنری با تلویزیون همکاری نخواهد داشت؟ گفت: با هر سازمان و نهاد سینمایی که به شکل مشارکتی وارد همکاری با حوزه هنری شود، همکاری خواهیم کرد. به همین دلیل تلویزیون هم باید در ابتدا سرمایه گذاری و مشارکت کند و اگر این مشارکت صورت گیرد حتما هم چرخه اقتصادی و هم تولید آثار خوب سینمایی با موفقیت انجام خواهد شد، به همین دلیل علاقه مند هستیم که با تلویزیون کار مشارکتی انجام دهیم تا این چرخه سریعتر به انجام رسد، اما مشکل نبود تفاهم نامه های اجرایی است.

این مدیر سینمایی افزود: حوزه هنری علاقه مند است که با سازمان ها و نهادهای سینمایی کار کند تا سینما به یک هم‌افزایی برسد، منتها مساله این است که هنوز مدیران وزارتخانه ها و مراکز غیرمرتبط با سینما از ظرفیت این هنر و صنعت آگاه نیستند و چون آگاهی ندارند استفاده درستی از ظرفیت های سینما نمی کنند و چون استفاده درستی از ظرفیت های سینما نمی شود، در نتیجه چرخه سینما از کار می افتد.

مدیرعامل سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری با اشاره به چگونگی سفارش سوژه به تهیه‌کننده‌ها گفت: حوزه هنری سوژه های خود را با توجه به اهداف این نهاد سینمایی با تهیه‌کننده‌ها مطرح می کند بعد از طرح این موضوع جلساتی می گذاریم، دغدغه ها و بحث و نظرهایی روی موضوع انجام می دهیم، پس از این مرحله تحقیق و نگارش آغاز می شود و در نهایت پس از پرداخت کامل، فیلمنامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد تا ببینیم به آنچه می خواهیم تبدیل شده یا نه که اگر چنین باشد ساخت فیلم شروع می شود.

جهان‌بیگلری در پایان متذکر شد: به عنوان مثال ساخت فیلم «نورالدین پسر ایران» را با عزیزالله حمیدنژاد مطرح کردیم، اما خود حمیدنژاد از انجام این پروژه انصراف داد. نمونه دیگر پیشنهاد کار به کیانوش عیاری بوده است که خود من با عیاری تماس گرفتم، کتابی به او پیشنهاد دادیم تا بررسی کند و بر اساس این کتاب فیلمنامه بنویسد، اما عیاری اعلام کرد که ایده ای از این کتاب در نمی‌آید. بنابراین سوژه و فیلمنامه خوب برای رسیدن به تولید از اهمیت ویژه ای برای حوزه هنری برخوردار است.