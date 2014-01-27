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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

پیشنهاد کمیسیون انتخاباتی برای تاخیر شش ماهه در برگزاری انتخابات تایلند

پیشنهاد کمیسیون انتخاباتی برای تاخیر شش ماهه در برگزاری انتخابات تایلند

یک رسانه تایلندی از مطرح شدن پیشنهاد تاخیر شش ماهه در برگزاری انتخابات دوم فوریه در نشست روز سه شنبه کمیسیون انتخاباتی با نخست وزیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست گزارش داد کمیسیون انتخاباتی تایلند اعلام کرد که پیشنهاد تاخیر شش ماهه در برگزاری انتخابات دوم فوریه (13 بهمن) را در نشستی با نخست وزیر این کشور مطرح می کند.

بر این اساس اعضای کمیسیون انتخاباتی به همراه یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند روز سه شنبه ساعت 14 به دیدار هم می روند اما هنوز مکان این دیدار اعلام نشده است.

گفته می شود که تاخیر شش ماهه در زمان برگزاری انتخابات مدت زمان کافی برای دولت موقت است تا استعفا دهد.

درگیریها میان معترضان و هواداران دولت در روز گذشته نیز باعث کشته شدن رهبر اصلی مخالفان و زخمی شدن 13 فرد دیگر شد.

شایان ذکر است بخش های از شهر بانکوک در کنترل مخالفان شیناواترا نخست وزیر تایلند قرار دارد که این معترضان قصد سرنگونی وی را دارند.

کد مطلب 2222657

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