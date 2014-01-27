216 پروژه در رشت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، ولی الله عظمتی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی یوم الله دهه فجر که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، افزود: در کنار بخش های فرهنگی و کارهای برگزاری همایش ها و جشن ها در تمامی روستاهای استان و شهرستان رشت ستادهای دهه فجر تشکیل و برنامه ریزی های لازم انجام گرفته است.

وی اظهارداشت: عمده کارها در بخش فرهنگی برپایی جشن ها، مباحث قرآنی و فرهنگی است علاوه بر این عملکرد پروژه های عمرانی دولت نیز در اختیار مردم قرار می گیرد تا ذائقه مردم با خدمات و کارهای عمرانی، رفاهی و غیره شیرین تر شود.

فرماندار رشت گفت: در دهه فجر سال جاری 216 پروژه با اعتباری افزون بر 271 میلیارد و 80 میلیون تومان در این شهرستان به بهره برداری می رسد که شامل 12 پروژه در بخش خصوصی با اعتبار 41 میلیارد تومان و 204 پروژه نیز در بخش دولتی با اعتباری افزون بر 39 میلیارد و 580 میلیون تومان است.

وی افزود: این پروژه ها در فصل های مختلف از قبیل عمران شهری، جمع آوری آب های سطحی، احداث پل عابر پیاده و غیره اجرا می شود.

عظمتی پروژه های فصل های فرهنگ و فناوری را به ترتیب 2 و 10 پروژه عنوان کرد و اظهارداشت: در فصل عمران روستایی نیز 38 پروژه اعم از گاز رسانی، آب روستایی، آسفالت راه های روستایی و غیره در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی اشاره کرد: در فصل انرژی 56 پروژه، فصل رفاه و تامین اجتماعی 57 پروژه و سایر ها فصل ها نیز پروژه هایی به بهره برداری می رسد.

فرماندار رشت با بیان اینکه در 12 بهمن ماه سال 1357 ورود امام خمینی (ره) به ایران بارقه امید را در دل مردم ایجاد کرد، اذعان داشت: امام با ورود به کشور در 17 بهمن ماه سال 57 دولت موقت را تشکیل و در این مدت کارها ساماندهی شد و مردم در 22 بهمن ماه شاهد پیروزی انقلاب اسلامی بودند.

وی تاکید کرد: با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ملت ایران از اصول، مبانی و مواضع خود عقب نشینی نکرده اند و همیشه در صحنه های مهم تاریخی حضور پرشور داشته اند.

عظمتی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های خوبی در کشور ایران حاصل شده و تمامی این پیشرفته ها و موفقیت ها با وجود ایستادگی کفر جهانی در مقابل ایران اتفاق افتاده است.

وی یادآورشد: ملت ایران اسلامی علی رغم همه تحریم ها و تهدید ها توانسته اند کشور و انقلاب را سرافراز نگه دارند.