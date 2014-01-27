كشف يك محموله بزرگ قاچاق پوشاک در گمرک بازرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرك ايران اعلام کرد: كشف يك محموله بزرگ قاچاق پوشاك در گمرك بازرگان با هوشياري ماموران گمرك بازرگان يك محموله بزرگ قاچاق پوشاك كشف و ضبط شد.

ارزش اين محموله قاچاق 10 ميليارد تومان است كه شامل 37 تن لباس می شود و از مبداٌ كشور تركيه بارگيري شده و به عنوان ميلگرد به گمرك بازرگان اظهار شده بود.

عليرضا عباسپور مديركل گمرك بازرگان در اين باره گفت: ارزش كالاي كشف شده 10 ميليارد تومان بوده كه با احتساب جريمه تخميني آن بالغ بر 25 ميليارد تومان برآورد مي شود.

وي افزود: پرونده متشكله در اين زمينه به همراه متهمان جهت رسيدگي به مراجع ذيصلاح تحويل داده شد.