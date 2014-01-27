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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

حجت الاسلام باقری:

ظرفیت مساجد برای معرفی دستاوردهای انقلاب مورد توجه قرار گیرد

ظرفیت مساجد برای معرفی دستاوردهای انقلاب مورد توجه قرار گیرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی بر واگذاری برنامه های دهه فجر به مردم تاکید کرد و گفت: ظرفیت مساجد برای معرفی دستاوردهای انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام محمد باقری پیش از ظهر دوشنبه در کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان مردم فصل و الفصول تمام کارها و برنامه انقلاب بوده و هستند، اظهارکرد: پیروزی و تداوم این انقلاب با حضور مردم بوده و  اکنون  نیز مردم می بایست برگزار کننده  برنامه های سالگرد انقلاب باشند.

وی وجه تمایز انقلاب اسلامی را با سایر کشورها ولایت فقیه دانست و عنوان کرد: مردم از اول پشتیبان انقلاب، نظام و رهبری بوده و هستند و نخواهند گذاشت با یک سری حرف و عمل بیهوده انقلاب از مسیر اصلی خود خارج شود.

وی گفت: زمانی برنامه ها کارایی خواهد داشت که کار ها و برنامه را مردم دنبال کنند و مسئولین فقط پشتیبان آنان در بعضی از مسائل باشند.

معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز استان نیز در این جلسه  اظهارکرد: در جامعه امروزی می بایست برای ورود نونهالان، نوجوانان و جوانان به مساجد بیشتر کار شود.

حجت الاسلام محمد آکار بیان کرد: انقلاب اسلامی انقلابی مردمی و اسلامی بوده است و باید در همه موارد از تمام ظرفیت های مردمی استفاده شود.

وی با بیان اینکه مساجد پایگاه های اصلی انقلاب  هستند، تصریح کرد: در تمام مراسمات و برنامه های انقلاب نقش اصلی را مساجد داشتند و اکنون باید از ظرفیت های مساجد و روحانیون مساجد استفاده شود.

کد مطلب 2222662

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