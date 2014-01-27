به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عماد در مصاحبه مطبوعاتی که قبل از ظهر دوشنبه در محل انجمن‌های علمی حوزه‌ علمیه برگزار شد‏، اظهار داشت: پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه پنج شنبه دهم بهمن ماه ساعت 9 صبح در سالن آموزش عالی امام خمینی(ره) واقع در میدان جهاد برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: این همایش با حضور مدیران حوزه‌های علمیه سراسر کشور‏، ناشران دینی برجسته و صاحبان فضل، بیوت مراجع عظام در استان قم برگزار و آیت الله جوادی آملی سخنرانی خواهد کرد و بصورت ویژه از این مفسر قرآن کریم تجلیل خواهد شد.

نایب رئیس شورای سیاست گذاری کتاب سال حوزه با اشاره به این که در این دوره از جشنوراه برای اولین بار از آثاری با عنوان تحسین شده تقدیر می‌شود، عنوان کرد: جشنواره کتاب سال حوزه یک نهاد علمی فعال در عرصه اطلاع رسانی، ارزیابی و رتبه بندی آثار استاندارد و عرضه آن به جامعه علمی است.

وی افزود: بر اساس آمار علمی سالانه 65 هزار عنوان کتاب تولید و منتشر می‌شود که بخشی از آن چاپ اول و بخشی دیگر چاپ چندم است که توسط دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی مختلف صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام عماد افزود: براساس آمار 60 درصد استنادات در حوزه علوم اسلامی و دینی به کتاب و بقیه آن به مقالات و نشریه‌ها مربوط می‌شود و ما با برگزاری همایش کتاب سال حوزه برآن هستیم تا به سمت هرچه استاندارد شدن کتاب حرکت کنیم.

رونمایی از کتاب وضعیت شناسی کتاب حوزه

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه تصریح کرد: تدوین وضعیت شناسی کتاب حوزه طی هشت سال گذشته در حال انتشار است و در روز برگزاری همایش از آن رونمایی می‌شود.

وی یادآور شد: تدوین استانداردهای کتاب حوزه، کار دیگری است که در حال انجام است و امیدواریم دستگاه های فرهنگی و علمی همچون ارشاد‏، دانشگاه و حوزه در این مورد مشارکت کنند تا نظام طبقه بندی کتاب و تقسیم کتاب به عناوین مختلف به سند علمی تبدیل شود.

ارسال 778 اثر به دبیرخانه

حجت الاسلام عماد افزود: در این دوره از جشنواره 778 آثار در قالب کتاب و پایان نامه به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد 706 اثر در قالب کتاب و 72 اثر پایان نامه سطح چهار بوده است.

وی بیان کرد: تعداد آثار ارسال شده به پانزدهمین جشنواره کتاب سال حوزه نسبت به سال گذشته 19 درصد کاهش داشته است، اما باید گفت که از لحاظ کیفی آثار در شرایط بسیار خوبی نسبت به گذشته برخوردار بوده‌اند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه ابراز داشت: علت کمی آثار رغبت نداشتن ارسال آثار به دلیل برگزیده نشدن آن و دیگری هزینه نشر و محدود بودن بودجه حمایتی از نشر اثر بوده است و این عامل ممکن است در دوره بعدی نیز تکرار شود.

حمایت از تولید و نشر علم وظیفه دستگاه حاکمیتی است

وی با بیان این که هزینه تولید علم را نباید مخاطبان برعهده داشته باشند‏، عنوان کرد: حمایت از تولید و نشر علم وظیفه دستگاه حاکمیتی است و لازم است حامیان اصلی فرهنگ از عرصه فرهنگ دینی و دانش پژوهش علمی حمایت جدی و نظام مند داشته باشند تا آثار استاندار به جامعه عرضه شود.

حجت الاسلام عماد عنوان کرد: مجموعه آثار ارسال شده در 17 گروه مورد ارزیابی قرار گرفت که از جمله آن گروه های اخلاق و عرفان‏‌،‌ اقتصاد و مدیریت‏ تفسیر و تکنولوژی آموزشی بوده است.