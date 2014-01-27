کنگره ملی علوم خاک ایران در دانشگاه چمران اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لندی دبیر همایش پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، تعداد کل مقالات دریافتی به این کنگره علمی را حدود یک هزار و 700 عنوان ذکر کرد و افزود: از این تعداد، پس از داوری و ارزیابی کمیته علمی یک هزار و 250 مقاله برای ارائه پذیرش شد که 150 مقاله شفاهی و مابقی به صورت پوستر در مدت سه روز برگزاری همایش ارائه می شوند.



وی محورهای کنگره را شامل مدیریت پایدار خاک ها، ريزگردها و پيامدهاي آن، پایش خاك‏، آلودگي هاي نفتي و صنعتي، آبخیزداری و مديريت آبخيز ها، بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك، پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك، حاصلخيزي و تغذيه گياه، فيزيك، فرسايش و حفاظت خاك، شيمي خاك، فن آوري هاي نوين در علوم خاك و تاثير تسهيلات بانكي بر بهره وري از اراضي عنوان کرد و ادامه داد: بیشتری تعداد مقالات توسط محققان و دانشمندان در محور حاصلخيزي و تغذيه گياه به این همایش ارائه شده است.



مدیر گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز از جمله برنامه های جانبی این کنگره علمی را سه کارگاه آموزشی نام برد و افزود: دو کارگاه مرتبط با موضوعات آماری و یک کارگاه دیگر در خصوص استفاده از تصاویر ماهواره ای در ریزگردها پیش بینی شده که ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در این کارگاه هنوز ادامه دارد.



لندی گفت: در این کنگره علمی که سابقه برگزاری آن به قبل از انقلاب اسلامی می رسد، چهار میهمان خارجی از کشورهای ایتالیا، استرالیا و کانادا به عنوان سخنران کلیدی حضور دارند که مقالاتی را ارائه می دهند.



وی با اشاره به پیش بینی حدود 800 نفر در روز افتتاحیه کنگره علوم خاک ایران، ادامه داد: علاوه براین، 22 سخنران کلیدی از خاکشناسان برتر کشور، معاون وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان جهاد کشاورزی خوزستان، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و .... در این کنگره حضور دارند.



دبیر سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران با اشاره به اینکه زمینه برگزاری این همایش در دانشگاه شهید چمران اهواز از یک سال پیش فراهم و برنامه ریزی در این خصوص آغاز شد، اظهار امیدواری کرد: کنگره در چند محور راهکارهای عملیاتی و پیشنهادات خود را ارائه دهد و دستاوردهای خوبی به همراه داشته باشد.



لندی بیان کرد: باتوجه به اینکه این کنگره هر دو سال یک بار برگزار می شود و متقاضیان بی شماری از خارج کشور دارد، به انجمن علوم خاک به عنوان دست اندرکار برگزاری آن پیشنهاد می شود راهکارهای بین المللی کردن کنگره علوم خاک را بررسی و پیگیری کنند.

