مهمترین اخبار از جدیدترین فراخوان جذب هیأت علمی/ 153 دانشگاه اعلام نیاز کردند

دکتر امین حکیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه های سراسری گفت: طی اطلاعیه ای که روز7 دی 92 منتشر شد، زمان شروع ثبت نام متقاضیان برای جذب روز دوم بهمن 92 تعیین شد.

آمار ثبت نام کنندگان در فراخوان بهمن جذب هیأت علمی

وی ادامه داد: برهمین اساس، ثبت نام جذب اعضای هیات علمی از دوم بهمن 92 آغاز شد که براساس آمار منتشر شده تا صبح امروز دوشنبه 7 بهمن ماه، 2 هزار 183 نفر در سامانه جذب هیات علمی مرکز جذب وزارت علوم اطلاعات خود را ثبت کردند.

معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم با بیان اینکه جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات در این مرحله نیازی به پرداخت هزینه نیست، افزود: پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام در مرحله انتخاب اولویت ها توسط متقاضیان صورت می گیرد.

انتخاب اولویت ها از فردا 8 بهمن ماه

وی ادامه داد: انتخاب اولویت ها توسط متقاضیان جذب همان گونه که در اطلاعیه مرکز نیز به آن اشاره شده بود از فردا سه شنبه 8بهمن ماه آغاز می شود.

وی یادآورشد: این اولویت‌ها براساس جدول نهایی اعلام نیاز دانشگاه‌ها نهایی شده و متقاضیان می توانند اولویت های سه گانه خود را از روی اعلام نیاز دانشگاه ها انتخاب کنند.

153 دانشگاه برای جذب اعلام نیاز کردند

معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم افزود: درحال حاضر 153 دانشگاه که مجوز جذب آنها مورد تایید است برای 5 هزار و 73 نفر اعلام ظرفیت کرده اند.

حکیم یادآورشد: در فراخوان‌های گذشته بدون توجه به ظرفیت و مجوز هایی که دفتر نظارت وزارت علوم برای جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها صادر می کرد اعلام نیاز صورت می گرفت ولی دراین فراخوان براساس مصوبه هیات مرکزی و هیات عالی جذب، ظرفیت‌ها و مجوزهای دفتر نظارت باید با ظرفیت دانشگاه ها مطابقت داشته باشد.

وی دلیل این مساله را خدمت رسانی بهتر به متقاضیان اعلام کرد و افزود: در فراخوان‌های گذشته برخی متقاضیان با توجه به اعلام نیاز دانشگاه‌ها ثبت نام خود را انجام می دادند، ولیکن این ثبت نام درحالی صورت می گرفت که دانشگاه مذکور هنوز مجوز ظرفیت اعلام نیاز شده را نهایی نکرده بود بنابراین این مساله مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد می کرد.

حکیم تصریح کرد: برهمین اساس و برای رفع این مشکلات در این فراخوان ظرفیت‌ها و مجوزهایی را که دانشگاه‌ها اعلام کرده اند با ظرفیت های دفتر نظارت تطبیق داده شده است.

معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم افزود: درحال حاضر ظرفیت های مورد نیاز 132 دانشگاه با ظرفیت های دفتر نظارت تطابق ندارد که فعلا از لیست اعلام نیازها حذف شده اند ولی ممکن است در این مدت تا تکمیل ظرفیت بعدی که مجوزها صادرمی شود این دانشگاه‌ها مجوز لازم را اخذ کرده و در فراخوان بعدی اعلام نیاز کنند.

آخرین مهلت متقاضیان برای تعیین اولویت

وی آخرین مهلت متقاضیان برای تعیین اولویت ها را 23 بهمن ماه عنوان کرد و افزود: متقاضیان می توانند تا 23 بهمن ماه هم ثبت نام و هم تعیین اولویت کنند.

وی افزود: در فراخوان های گذشته پرداخت هزینه فراخوان با تاخیر 24 ساعته همراه بود که این مساله فرایند جذب را طولانی می کرد درحالی که در این فراخوان سامانه پرداخت الکترونیک آنلاین پیش بین شده است و این مشکل رفع شده است.

معاون مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم به متقاضیان توصیه کرد: برای آگاهی از اخبار فراخوان جذب به آدرس الکترونیکی www.jazb.msrt.ir و یا http://news.mjazb.ir/ مراجعه کنند و با شماره تماس های 88900021 الی 5 تماس حاصل کنند.

وی افزود: همچنین می توانند از طریق پست الکترونیک به نشانی peygiri@mjazb.ir ایمیل ارسال کرده و پاسخ خود را دریافت کنند.

وی همچنین به ارایه آماری از فعالیت های واحد پاسخگوی مرکز جذب اشاره کرده و افزود: روزانه به 270 تماس تلفنی ، 120 ایمیل و 20 مراجعه حضوری در ارتباط با فرایند جذب توسط این واحد پاسخ داده می شود.