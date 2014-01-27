تسریع در توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل جدید کمیته امداد استان اظهار داشت: خدمات گسترده کمیته امداد به مددجویان بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی افزود: کمیته امداد یک نهاد مردمی و از اولین نهادهای انقلابی است که خدمات گسترده ای به نیازمندان ارائه می دهد.

وی بیان کرد: با توجه به گسترده بودن نیازهای مددجویان این نهاد به تنهایی قادر به رفع همه نیازها نیست و باید سایر دستگاهها نیز همکاری کنند.

خادمی بیان داشت: ارائه خدمات اشتغال زایی به مددجویان یکی از برنامه های تاثیر گذار کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان است که باید با شتاب ادامه یابد.

استاندار افزود: در راستای تسریع در حل مشکلات و کمک به بهبود خدمت رسانی به نیازمندان آماده همکاری در همه زمینه ها هستیم.

وی از مدیران اجرایی استان خواست با این نهاد همکاری های لازم را داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان در این نشست با ارائه طرح ها و برنامه های آتی این نهاد، گفت: خودکفایی و توانمند سازی مددجویان اولویت اصلی این نهاد است.

سیدغلامرضا متقی افزود: فراهم شدن زمینه های اشتغال هر چه بهتر مددجویان نیازمند تعامل و همکاری سایر دستگاهها و بخصوص بانکهای عامل است.

وی بر خدمت رسانی هر چه بیشتر به محرومان تاکید کرد و اظهار داشت: رفع مشکلات نیازمندان استان مستلزم مشارکت و بسیج همگانی است.