به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی عباس آخوندی، اسماعیل تبادار به عنوان مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور منصوب شد. در این حکم آمده است:



با توجه به مراتب دانش، تعهد ،تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور منصوب می‌شوید؛ در انجام مأموریت محول شده شایسته است به موارد زیر توجه فرمائید:



1-مهم‌ترین مأموریت ما در دولت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراین در طراحی و بازنگری تمام سیاست‌ها و فرآیندهای عملیاتی در فرودگاه‌های کشور این شاخص‌ها باید مورد توجه‌ باشد.



2- ایمنی و استاندارد قوانین غیر قابل شکست در عملیات هوانوردی است.از شرکت فرودگاه‌ها انتظار می‌رود طی یک برنامه مشخص نسبت به ارتقای موقعیت ایران در سطح جهان اقدام نماید.



3-همچنان که ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد، سیاست دولت در حمل و نقل هوایی مبتنی بر آزادسازی و بیشینه کردن سهم بخش خصوصی در این صنعت است. در هر صورت، لازمه اینکار همکاری با حرفه‌ورزان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.



4-ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه ماموریت سنگینی را بر دوش شرکت فرودگاه های کشور با، تاسیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، و تبدیل نمودن این فرودگاه به قطب اول حمل و نقل در منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه گذاشته است؛ این ماموریت باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری تحقق یابد.



5-کمک در جهت یکپارچگی شبکه ارتباطات جاده‌ای و ریلی و تسهیل در دسترسی به فرودگاه‌ها سهم بسزایی در آسایش مسافران و هم چنین تسهیل در افزایش کارایی و بهره وری حمل و نقل هوایی دارد.



6-ایجاد یکپارچگی در مدیریت فرودگاه‌‌ها و توسعه، تجهیز و مدرن‌سازی فرودگاه‌های کشور چه در بخش ناوبری و تجهیز فرودگاه‌ها و چه در بخش ترمینال و رفاه مسافران و هم‌چنین ساختمان‌های تخصصی و پشتیبانی حمل و نقل هوایی نیازمند سرمایه گذاری فراوانی است، با این وجود افزایش میزان بهره وری از سرمایه گذاری‌های انجام یافته باید در صدر فعالیت ها قرار گیرد.



7- افزایش توان ملی در جهت جذب فناوریهای جدید و ارتقای فناوری موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی در مدیریت فرودگاه‌های کشور در حوزه‌های عمومی و خصوصی باید مورد توجه باشد.