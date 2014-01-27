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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور تغییر کرد

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور تغییر کرد

اسماعیل تبادار ‌به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فرودگاه‌های کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی عباس آخوندی، اسماعیل تبادار به عنوان مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور منصوب شد. در این حکم آمده است:

با توجه به مراتب دانش، تعهد ،تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور منصوب می‌شوید؛ در انجام مأموریت محول شده شایسته است به موارد زیر توجه فرمائید:

1-مهم‌ترین مأموریت ما در دولت وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است بنابراین در طراحی و بازنگری تمام سیاست‌ها و فرآیندهای عملیاتی در فرودگاه‌های کشور این شاخص‌ها باید مورد توجه‌ باشد.

2- ایمنی و استاندارد قوانین غیر قابل شکست در عملیات هوانوردی است.از شرکت فرودگاه‌ها انتظار می‌رود طی یک برنامه مشخص نسبت به ارتقای موقعیت ایران در سطح جهان اقدام نماید.

3-همچنان که ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد، سیاست دولت در حمل و نقل هوایی مبتنی بر آزادسازی و بیشینه کردن سهم بخش خصوصی در این صنعت است. در هر صورت، لازمه اینکار همکاری با حرفه‌ورزان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

4-ماده 166 قانون برنامه پنجم توسعه ماموریت سنگینی را بر دوش شرکت فرودگاه های کشور با، تاسیس شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، و تبدیل نمودن این فرودگاه به قطب اول حمل و نقل در منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه گذاشته است؛ این ماموریت باید با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری تحقق یابد.

5-کمک در جهت یکپارچگی شبکه ارتباطات جاده‌ای و ریلی و تسهیل در دسترسی به فرودگاه‌ها سهم بسزایی در آسایش مسافران و هم چنین تسهیل در افزایش کارایی و بهره وری حمل و نقل هوایی دارد.

6-ایجاد یکپارچگی در مدیریت فرودگاه‌‌ها و توسعه، تجهیز و مدرن‌سازی فرودگاه‌های کشور چه در بخش ناوبری و تجهیز فرودگاه‌ها و چه در بخش ترمینال و رفاه مسافران و هم‌چنین ساختمان‌های تخصصی و پشتیبانی حمل و نقل هوایی نیازمند سرمایه گذاری فراوانی است، با این وجود افزایش میزان بهره وری از سرمایه گذاری‌های انجام یافته باید در صدر فعالیت ها قرار گیرد.

7- افزایش توان ملی در جهت جذب فناوریهای جدید و ارتقای فناوری موجود و همچنین آموزش و توسعه نیروی انسانی در مدیریت فرودگاه‌های کشور در حوزه‌های عمومی و خصوصی باید مورد توجه باشد.

کد مطلب 2222673

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