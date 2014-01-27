اقتصاد ایران در حال طلوع دوباره است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه امروز با شرایط جدید پدید آمده، عمده شرکتهای مهم تجاری دنیا برای سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران ابراز تمایل می کنند، گفت: اقتصاد ایران در حال طلوعی دوباره است و امیدوارم در این رقابت، شرکتهای با سابقه کره جنوبی فعالیت بیشتری داشته باشند.

رییس جمهوری با ارائه تصویری از برنامه های وسیع کشورمان در زمینه های مختلف از جمله انرژی، معادن، صنعت و بیان اینکه در شرایط فعلی، مذاکرات ما با شرکتهای اقتصادی بین المللی به سرعت در حال افزایش است، به برخی از زمینه های مناسب برای فعالیت شرکتهای کره جنوبی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و شرکتهای کره ای باید با بخش خصوصی ایران بیشتر نزدیک شده و زمینه های فعالیت خود را گسترش دهند.

حجت الاسلام حسن روحانی با تاکید بر اینکه فعالیت های هسته ای ایران کاملا صلح آمیز بوده، هست و خواهد بود، تصریح کرد: ما از نظر موازین دینی و اخلاقی با سلاح کشتار جمعی مخالفیم و آن را محکوم می کنیم. ما معتقدیم سلاح های کشتار جمعی موجود در دنیا نیز باید برچیده شود. ما اساسا با جنگ و تنش و بی ثباتی و خشونت و افراط در هرنقطه از جهان مخالفیم و اگر بتوانیم اقدامی برای تنش زدایی در هر نقطه از جهان انجام دهیم ازآن دریغ نخواهیم کرد، چرا که ما همواره خواستار آن هستیم که کل آسیا دارای ثبات، امنیت و آرامش باشد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران به برنامه اقدام مشترک ژنو به عنوان اقدامی موقت نگاه نمی کند، بلکه آن را پایه ای برای توافقی جامع و دائمی می داند،گفت: از طرف ایران اراده جدی برای رسیدن به توافقی دائمی وجود دارد و چنانچه این اراده در طرف مقابل هم وجود داشته باشد، در زمانی نه چندان دور، به توافقی جامع دست خواهیم یافت.

رئیس مجلس کره جنوبی: قصد داریم مشکلات روابط با ایران در حوزه اقتصاد را سریعا مرتفع کنیم

در این دیدار همچنین گانگ چنگ هی، رئیس مجلس کره جنوبی گفت: روابط ایران و کره جنوبی بسیار عمیق و تاریخی است و ما به دنبال آن هستیم که شاهد آینده درخشان روابط دو کشور باشیم . ما می خواهیم با توجه به توافق ژنو، روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی، در پرتو آینده درخشان روابط دو کشور، به سرعت گسترش یابد.

رئیس مجلس کره با اشاره به سوابق طولانی حضور دکتر روحانی در مجلس ایران، نقش ایشان را در توسعه دیپلماسی پارلمانی که می تواند زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور شود، تعیین کننده خواند و گفت: ما قصد داریم مشکلات روابط در حوزه اقتصاد را سریعا مرتفع نمائیم و امیدواریم ایرانِ بزرگ و ثروتمند به سرعت مسیر پیشرفت را طی کند.

گانگ چنگ هی افزود: کره جنوبی خواهان بازگشت به روابط صمیمی و بسیار دوستانه گذشته با ایران است. ما به ایران صد در صد اعتماد داریم و به طور همزمان روابط دو جانبه را در اسرع وقت احیا خواهیم کرد.

رییس مجلس کره جنوبی گفت : من سخنرانی جنابعالی را در اجلاس داووس شنیدم. ما از نظرات عمیق جنابعالی صد در صد حمایت می کنیم و سیاست اعتدال، امید و تدبیر شما را می ستائیم.