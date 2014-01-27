امام اسطوره ایمان و مجاهدت خالصانه در راه خدا بود/ نائب رئیس مجلس سخنران روز 12 بهمن ماه در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی یوم الله 12 بهمن ماه که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در رشت برگزار شد در خصوص شخصیت امام راحل افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی یک انسان الهی بود که با ایمان راسخ ظلمت کده شب سیاه ظلم را به پگاه امید بدل ساخت.

وی همچنین با بیان اینکه امام راحل تازه ترین و جذاب ترین پیام ها را برای ملت ایران و بشریت به ارمغان آورد، اظهارداشت: اینکه می توانیم در همه صحنه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره به استقلال برسیم را امام به ملت آموخت، امام روح امید و اعتماد به نفس به آینده ای روشن را در کالبد جوامع بشریت دمید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان دوازدهم بهمن ماه را نشان از پیروزی حق علیه باطل و برتری قدرت ایمان و اعتقاد بر قدرت نظامی عنوان کرد و گفت: آغاز شمارش معکوس سقوط نظام ستم شاهی و پیروزی نهضت امام از 12 بهمن ماه مشهود بود.

وی تاکید کرد: همه باید پاسداشت یاد و خاطره امام راحل و میراث گرانبهایی را که به ملت سپرده بر خود فرض بدانیم و آن را به نسل های آینده انتقال دهیم.

اشجری در تشریح برنامه های 12 بهمن ماه سال جاری (سالروز ورود امام راحل به میهن ) اظهار داشت: به صدا درآمدن گلبانگ انقلاب در سراسر مدارس استان راس ساعت 9 و 33 دقیقه، به صدا درآمدن بوق کشتی ها و ناقوس کلیساها، رژه نمادین کشاورزان با ابزار آلات کشاورزی در برخی از شهرستان ها بویژه شهرستان لنگرود، رژه موتورسواران، رژه قایق های موتوری در سواحل نیلگون خزر، حضور نونهالان در جوار مزار روحانی مجاهد میرزا کوچک خان جنگلی، استقبال نمادین از لحظه ورود امام در فرودگاه سردار جنگل رشت و غیره از برنامه های ایام الله دهه فجر در استان است.

وی همچنین از برگزاری ویژه ترین برنامه استانی که تجدید عهد با شهدای انقلاب، امام و شهیدان در گلزار شهدای رشت است، خبر داد و افزود: ساعت 8 و 30 دقیقه روز 12 بهمن ماه،حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مزار شهدای رشت سخنرانی می کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان مسیر رژه موتور سواران در رشت را از فرودگاه به سمت چهار راه گلسار، خیابان سعدی، میدان شهرداری، خیابان شریعتی و گلزار شهدای رشت در تازه آباد عنوان کرد.

وی بر هماهنگی همه دستگاه های اجرایی استان برای برگزاری این مراسم تاکید کرد و اذعان داشت: صدا و سیما نیز می تواند با ایجاد ظرفیت این مراسم را بصورت زنده پوشش دهد.