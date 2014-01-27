بهره برداری از 10 پروژه بزرگ حوزه راه در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ عشایری با اعلام این خبر گفت: بهره برداری از 70 کیلومتر راه روستایی که از سال 91 احداث آن شروع شده بود از جمله این پروژه هاست.

وی ادامه داد: احداث باند دوم محور سروستان- فسا بطول 10 کیلومتر ، احداث باند دوم قسمتی از محور رونیز- استهبان-نی ریز- قطرویه بطول 71 کیلومتر و احداث باند دوم قسمتی از محور شیراز-جهرم بطول 14 کیلومتر نیز از جمله این پروژه هاست.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس همچنین گفت: خط اول باند دوم کازرون – پل آبگینه بطول 5 کیلومتر و قطعه دوم محور کوار- فیروزآباد بطول 11 کیلومتر نیز در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

عشایری همچنین از بهره برداری سه تقاطع غیر همسطح در استان فارس در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: از تقاطع های غیر همسطح خلیج فارس و عدالت در کمربندی شیراز و همچنین تقاطع غیر همسطح ورودی شهر استهبان نیز در دهه فجر سالجاری بهره برداری می شود.

عشایری در ادامه با اشاره به بهره برداری روکش آسفالت محورهای استان بطول 210 کیلومتر، اظهار داشت: در مجموع 10 پروزه در حوزه راه با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال در استان فارس به بهره برداری می رسد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس در پایان گفت: همچنین در دهه فجر سالجاری، شش هزار واحد مسکن مهر در سطح استان به بهره برداری می رسد.