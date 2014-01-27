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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۷

قبادی اعلام کرد:

اعزام نونهالان همدانی به مسابقات کشوری قرآن کریم

اعزام نونهالان همدانی به مسابقات کشوری قرآن کریم

همدان – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان از اعزام نونهالان برگزیده مسابقات استانی قرآن کریم به مرحله کشوری این مسابقات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قبادی در جمع خبرنگاران با بیان اهمیت مسابقات قرآن کریم در سطح کشور افزود: برگزاری این مسابقات در ارتقا فرهنگ قرآنی در جامعه و گسترش سبک زندگی قرانی در خانواده ها بسیار موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم در استان همدان از سطوح پایین شروع شده و با حضور گسترده علاقمندان به قرآن کریم تا مراحل شهرستانی و استانی ادامه می یابد.

حجت الاسلام قبادی افزود: به دلیل گستردگی سطح مسابقات امکان شرکت تمامی علاقمندان به قرآن و نیز نخبگان قرآنی در هر کجای استان حتی در دورترین نقاط فراهم آمده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم در رده زیر 16 سال ابراز داشت: این مسابقات در دو قسمت دختران و پسران در محل فرهنگسرای وحدت در تهران برگزار می شود.

حجت الاسلام قبادی افزود: نفرات برتر هر رشته از استان همدان به این مسابقات اعزام شده که از بین دختران 4 نفر و از پسران 5 نفر به مسابقات کشوری قرآن کریم از استان همدان راه یافته اند.

وی عنوان کرد: برگزیدگان این مسابقات به مرحله بین المللی مسابقات قرآن کریم راه خواهند یافت.

کد مطلب 2222681

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