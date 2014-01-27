اعزام نونهالان همدانی به مسابقات کشوری قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قبادی در جمع خبرنگاران با بیان اهمیت مسابقات قرآن کریم در سطح کشور افزود: برگزاری این مسابقات در ارتقا فرهنگ قرآنی در جامعه و گسترش سبک زندگی قرانی در خانواده ها بسیار موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: مسابقات قرآن کریم در استان همدان از سطوح پایین شروع شده و با حضور گسترده علاقمندان به قرآن کریم تا مراحل شهرستانی و استانی ادامه می یابد.

حجت الاسلام قبادی افزود: به دلیل گستردگی سطح مسابقات امکان شرکت تمامی علاقمندان به قرآن و نیز نخبگان قرآنی در هر کجای استان حتی در دورترین نقاط فراهم آمده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآن کریم در رده زیر 16 سال ابراز داشت: این مسابقات در دو قسمت دختران و پسران در محل فرهنگسرای وحدت در تهران برگزار می شود.

حجت الاسلام قبادی افزود: نفرات برتر هر رشته از استان همدان به این مسابقات اعزام شده که از بین دختران 4 نفر و از پسران 5 نفر به مسابقات کشوری قرآن کریم از استان همدان راه یافته اند.

وی عنوان کرد: برگزیدگان این مسابقات به مرحله بین المللی مسابقات قرآن کریم راه خواهند یافت.