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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۸

دو باخت سنگین حاصل تلاش بانوان هندبالیست کرمانشاه در لیگ دسته یک

دو باخت سنگین حاصل تلاش بانوان هندبالیست کرمانشاه در لیگ دسته یک

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در حالی مسابقات لیگ دسته یک هندبال باشگاه های کشور در بخش بانوان آغاز شده است که تلاش هندبالیست های کرمانشاهی در این رقابت ها کسب دو شکست سنگین و دور از ذهن بوده است.

سرمربی تیم هندبال بانوان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هیات هندبال استان تا کنون دو مسابقه در لیگ دسته اول برگزار کرده که نتیجه هردوی آن ها را نیز به حریفان گچسارانی و کرمانی واگذار کرده است.

الهام کرمعلی افزود: تیم هیات کرمانشاه در اولین دیدار خود روز شنبه به مصاف یکی از بهترین تیم های این دوره از مسابقات رفت و با نتیجه "28 بر 8" نتیجه را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم حریف امسال هزینه های زیادی کرده و با بازیکنان خوبی که در اختیار گرفته یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می شود.

کرمعلی ادامه داد: تیم ما در دومین مسابقه خود شب گذشته (یکشنبه) به مصاف هیات کرمان رفت که در این دیدار نیز با حساب "22 بر 11" متحمل شکست شدیم.

وی یادآور شد: تیم کرمانشاه با حداقل هزینه در مسابقات فصل جاری حاضر شده و شاید هداف اصلی ما از دست نرفتن مجوز حضور در لیگ یک بود، چرا که اگر در این رقابت ها شرکت نمی کردیم سال آینده باید در لیگ دو حضور پیدا می کردیم.

کرمعلی در پایان گفت: مسابقات لیگ دسته اول هندبال بانوان به صورت متمرکز و به میزبانی بوشهر برگزار می شود.

کد مطلب 2222682

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