ویژه برنامه های اقلیتهای دینی در دهه فجر اعلام شد/حضور در راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، سعید تقوی رئیس اداره امور اقلیتهای دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه نمایندگان و روحانیون جامعه زرتشتی، کلیمی، ارامنه و آشوریان در نشست خبری امروز دوشنبه 7 بهمن در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ارائه گزارشی از ویژه برنامه های کمیته اقلیتهای دینی در دهه فجر پرداختند.

سعید تقوی مسئول کمیته اقلیت‌های دینی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان اینکه در پیروزی انقلاب زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و آشوری‌ها نیز در کنار ملت بزرگوار ایران بودند، گفت: امسال هم این اقلیت‌های دینی برنامه‌هایی دارند که در شش استان همچون آذربایجان غربی، شرقی، یزد، کرمان و اصفهان برنامه‌های خود را برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: از جمله برنامه‌های عمومی اقلیت‌های دینی در روز دوازدهم بهمن حضور در مرقد مطهر امام(ره) و نثار گل است و برنامه عمومی بعدی آنها به صدا در آوردن ناقوس کلیساها و دیدار تعدادی از روحانیون و مسئولان اقلیت‌های دینی با مسئولان کشوری و لشکری است.



در ادامه این نشست، نماینده انجمن زرتشتیان تهران گفت: انجمن زرتشتیان در جمعه 11 بهمن ماه رأس ساعت 8:30 مراسم دعاخوانی برای حضرت امام خمینی(ره) را در انجمن موبدان دارد و در روز شنبه 12 بهمن ماه همزمان با ورود امام(ره) زنگ مدارس ششگانه زرتشتیان به صدا در می آید و در روز چهارشنبه 16 بهمن ماه آموزشگاه های شش‌گانه زرتشتی ویژه برنامه هایی را برگزار می کنند و در 17 بهمن ماه ویژه برنامه «مهمانی لاله‌ها» در قبرستان ارامنه با حضور ریاست انجمن زرتشتیان و نماینده آنها در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و در عصر همان روز برنامه‌های متنوع مهد‌ کودک را نیز برای کودکان ارائه می‌دهند.



وی ادامه داد: در 18 بهمن ماه برگزاری نمایشگاه‌های فروشگاه سازمان زنان زرتشتی و اجرای مسابقات زرتشتی است و در روز 22 بهمن ماه نیز همراه با ملت بزرگ ایران از ساعت 9 صبح در راهپیمایی 22 بهمن ماه شرکت می‌کنند.



در ادامه این نشست نماینده خلیفه‌گری ارامنه تهران گفت: برگزاری مسابقات بوکس، فوتبال، فوتسال چهارجانبه و مراسم تقدیر از ورزشکاران در مجموعه ورزشی آرارات و اجرای نمایش افرادی از کشور ارمنستان از دیگر برنامه‌هاست که در سوم بهمن ماه برگزار شده و در 17 بهمن ماه نیز در مراسم ویژه بزرگداشت شهدای اقلیت‌های مذهبی در مزار شهدای ارامنه تهران شرکت می‌کنند و در 22 بهمن ماه در مراسم راهپیمایی باشکوه 22 بهمن شرکت می‌کنند.



در ادامه این مراسم نماینده انجمن آشوریان ایران گفت: ما در ایام‌الله دهه فجر تزیین مدارس آشوری و انجمن آشوری تهران را داریم، در 12 بهمن ماه با به صدا در آوردن زنگ انقلاب در مدارس شرکت می‌کنیم. در 12 بهمن ماه نثار تاج گل بر مرقد امام (ره) را داریم و با خانواده‌های شهدا و آزادگان آشوری دیدار کرده و در 17 بهمن ماه ضمن شرکت در مراسم «مهمانی لاله ها» در قبرستان شهدای ارامنه، در آرامستان آشوریان در اسلامشهر شرکت می‌کنیم و همچون سایر اقلیت‌های دینی در 22 بهمن ماه در راهپیمایی حضور به هم می‌رسانیم.

دکتر سلیمان کهن‌صدق نایب رئیس انجمن کلیمیان تهران نیز در این نشست به ارائه برنامه های این انجمن به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت: حضور نمایندگان جامعه کلیمی در مرقد امام و نثار تاج گل و ادای احترام به بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، همزمان با آغاز مراسم دهه مبارکه فجر(12 بهمن ماه)، شرکت در مراسم تجلیل از شهدای اقلیتهای دینی (مهمانی لاله ها) در گورستان ارامنه تهران (17 بهمن ماه) و حضور جامعه کلیمیان در راهپیمایی پرشکوه (22 بهمن ماه) از مهمترین برنامه های ما به شمار می رود.

وی افزود: در روز شنبه 12 بهمن ماه در لحظه تاریخی ورود امام خمینی به میهن عزیزمان ایران در تمامی کنیساهای تهران همزمان با قرائت تورات مقدس، دعای می شـِبـِرَخ (ویژه آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی) قرائت می گردد. علاوه بر آن مراسم دعا و نیایش و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب و مسئولین محترم جمهوری اسلامی «همراه با قرائت مزامیر داود» در کنیسای یوسف آباد (10 بهمن ماه) برپا خواهد شد و به صدا درآمدن زنگ مدارس اختصاصی کلیمیان در لحظه تاریخی ورود امام خمینی در روز 12 بهمن ماه، درمان رایگان بیماران سرپایی در 22 بهمن ماه توسط بیمارستان خیریه تحت پوشش انجمن کلیمیان تهران(بیمارستان دکتر سپیر) و برگزاری سخنرانی دکتر سیامک مره صدق «نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی» در محل کتابخانه مرکزی انجمن کلیمیان تهران (7 بهمن ماه) از دیگر برنامه های ما در دهه فجر است.

مسئول ستاد دهه فجر جامعه کلیمیان، دیدار با خانواده شهدا و جانباز 70% کلیمی و تقدیر و تجلیل از ایشان توسط مسئولین جامعه کلیمیان تهران را از دیگر ویژه برنامه های این انجمن در دهه مبارک فجر خواند و گفت: برگزاری جام فجر، مسابقات ورزشی سازمان های جوانان تحت پوشش انجمن کلیمیان در تهران شامل مسابقات پینگ پونگ و شطرنج (12 و 24 بهمن ماه)، شرکت گروه کـُرال جامعه کلیمی در جشنواره موسیقی فجر، بازدید از سرای سالمندان یهود و مهدکودک های یلدا 1 و 2 در دهه مبارک فجر توسط سازمان بانوان و دوشیزگان یهود، برگزاری مسابقات فرهنگی، شعر، سرود و روزنامه دیواری در مدارس تحت پوشش انجمن کلیمیان تهران، برپایی نمایشگاه عکس در طول ایام دهه فجر در مجتمع فرهنگی اتفاق از دیگر برنامه های ما به شمار می رود.

کهن‌صدق در پایان گفت: برگزاری شب شعر و اجرای موسیقی و ایراد سخنرانی در گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی توسط کانون فرهنگی، هنری، اجتماعی کلیمیان ایران (19 بهمن ماه)، برگزاری جشن انقلاب به عنوان برنامه مشترک سازمان های جوانان انجمن کلیمیان تهران و تقدیر از افتخارآفرینان و پذیرفته شدگان دانشگاه های سراسر کشور و معرفی رتبه های برتر و نخبگان علمی به مناسبت دهه مبارک فجر در 23 بهمن پایان بخش ویژه برنامه های جامعه کلیمیان به مناسب دهه فجر است.