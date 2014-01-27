دستور توقف ساخت یک مجتمع تجاری در پرند

به گزارش خبرگزاری مهر، باران هاشم‌­زهي در نامه­ اي به شهردار پرند، با اشاره به اينكه مجوز احداث مجتمع تجاري 4 طبقه واقع در فاز 3 اين شهر بواسطه تغيير كاربري قطعات مسكوني صادر شده است، اين مجوز را مغاير اصول و مقررات طرح جامع شهر جديد پرند عنوان كرد و خواستار توقف عمليات ساخت آن شد.

هاشم‌زهي با يادآوري اين موضوع كه در جلسات كميسيون ماده5، حضور نماينده شركت عمران شهر جديد پرند ضروري است، اعلام كرد: كميسيون ماده 5 در جلسه‌­اي كه نماينده شركت عمران در آن حضور نداشته است نسبت به تغيير كاربري زمين براي ساخت اين مجتمع اقدام كرده و لذا مصوبات اين جلسه مورد تاييد نيست و از اجراي آن تا اطلاع ثانوي بايد جلوگيري به عمل بيايد.

در اين زمينه محمد زرندي سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند اظهار داشت : كميسيون ماده 5 شهر پرند برخلاف طرح جامع اين شهر، كاربري 9 قطعه مسكوني از مجموعه باغ­ ويلاها در شمال فاز3 پرند را تغيير داده و مجوز احداث هايپرماركت (مجتمع تجاري) را روي اين قطعات در زميني به مساحت 3200 مترمربع با تراكم 4طبقه (شامل 2طبقه منفي و 2 طبقه در ارتفاع) صادر كرده است.

زرندي تصريح كرد: در طرح جامع شهر جديد پرند، محل ساخت اين مجتمع تجاري جزو پهنه مسكوني تعريف شده و كميسيون ماده 5 در يك جلسه و بدون هماهنگي و اطلاع شركت عمران نمي­تواند كاربري يك يا چند قطعه زمين را تغيير دهد.

سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند با انتقاد از رويه‌­اي كه در كميسيون­‌هاي ماده 5 براي دور زدن مقررات صريح طرح‌هاي جامع شهري باب شده است، افزود: در پرند شاهد هستيم حيات خانه­‌هاي ويلايي را هم تغيير كاربري مي­دهند و براي آن جرايم ريالي در كميسيون ماده 100 تعيين و دريافت مي‌­كنند در حاليكه چنين تخلف ساختماني در حيطه جريمه مالي نمي­گنجد.

زرندي با اشاره به اينكه گزارش احداث مجتمع تجاري در زمين­‌هاي مسكوني شهر جديد پرند و مجوزي كه براي اين منظور در كميسيون ماده 5 صادر شده است را به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارايه كرده‌­ايم، گفت: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به صراحت بر هماهنگي كميسيون ماده 5 با شركت عمران شهرهاي جديد قبل از تشكيل جلسات و حضور نماينده شهرهاي جديد در اين جلسات تاكيد كرده است.