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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

دستور توقف ساخت یک مجتمع تجاری در پرند

دستور توقف ساخت یک مجتمع تجاری در پرند

مدير عامل شهر جديد پرند دستور توقف ساخت يك مجتمع تجاري كه مجوز آن بدون رعايت ضوابط بالادست توسط كميسيون ماده 5 تنظيم شده بود را صادر كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باران هاشم‌­زهي در نامه­ اي به شهردار پرند، با اشاره به اينكه مجوز احداث مجتمع تجاري 4 طبقه واقع در فاز 3 اين شهر بواسطه تغيير كاربري قطعات مسكوني صادر شده است، اين مجوز را مغاير اصول و مقررات طرح جامع شهر جديد پرند عنوان كرد و خواستار توقف عمليات ساخت آن شد.

هاشم‌زهي با يادآوري اين موضوع كه در جلسات كميسيون ماده5، حضور نماينده شركت عمران شهر جديد پرند ضروري است، اعلام كرد: كميسيون ماده 5 در جلسه‌­اي كه نماينده شركت عمران در آن حضور نداشته است نسبت به تغيير كاربري زمين براي ساخت اين مجتمع اقدام كرده و لذا مصوبات اين جلسه مورد تاييد نيست و از اجراي آن تا اطلاع ثانوي بايد جلوگيري به عمل بيايد.

در اين زمينه محمد زرندي سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند اظهار داشت : كميسيون ماده 5 شهر پرند برخلاف طرح جامع اين شهر، كاربري 9 قطعه مسكوني از مجموعه باغ­ ويلاها در شمال فاز3 پرند را تغيير داده و مجوز احداث هايپرماركت (مجتمع تجاري) را روي اين قطعات در زميني به مساحت 3200 مترمربع با تراكم 4طبقه (شامل 2طبقه منفي و 2 طبقه در ارتفاع) صادر كرده است.

زرندي تصريح كرد: در طرح جامع شهر جديد پرند، محل ساخت اين مجتمع تجاري جزو پهنه مسكوني تعريف شده و كميسيون ماده 5 در يك جلسه و بدون هماهنگي و اطلاع شركت عمران نمي­تواند كاربري يك يا چند قطعه زمين را تغيير دهد.

سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شركت عمران شهر جديد پرند با انتقاد از رويه‌­اي كه در كميسيون­‌هاي ماده 5 براي دور زدن مقررات صريح طرح‌هاي جامع شهري باب شده است، افزود: در پرند شاهد هستيم حيات خانه­‌هاي ويلايي را هم تغيير كاربري مي­دهند و براي آن جرايم ريالي در كميسيون ماده 100 تعيين و دريافت مي‌­كنند در حاليكه چنين تخلف ساختماني در حيطه جريمه مالي نمي­گنجد.

زرندي با اشاره به اينكه گزارش احداث مجتمع تجاري در زمين­‌هاي مسكوني شهر جديد پرند و مجوزي كه براي اين منظور در كميسيون ماده 5 صادر شده است را به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ارايه كرده‌­ايم، گفت: دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به صراحت بر هماهنگي كميسيون ماده 5 با شركت عمران شهرهاي جديد قبل از تشكيل جلسات و حضور نماينده شهرهاي جديد در اين جلسات تاكيد كرده است.

کد مطلب 2222685

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