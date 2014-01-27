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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۶

دباغ عبداللهی:

میزان صادرات صنایع دستی اردبیل مشخص نیست

میزان صادرات صنایع دستی اردبیل مشخص نیست

اردبیل- خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: به دلیل صادرات صنایع دستی اردبیل از گمرکات مختلف میزان قطعی صادرات مشخص نیست.

علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: صنایع دستی اردبیل از گمرکات استانهای دیگر صادر می شود که موجب شده نرخ واقعی و قطعی صادرات مشخص نباشد.

وی افزود: با این وجود مقدار صادرات گمرک بیله سوار سه میلیون دلار محاسبه شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 90 هزار نفر در حوزه صنایع دستی در استان فعالیت می کنند، اضافه کرد: 50 کارگاه صنایع دستی در استان فعال است.

به گفته دباغ عبداللهی این رقم ظرفیت قاقبل توجهی را در میزان تولیدات صنایع دستی به وجود آورده است.

معاون صنایع دستی و گردشگری میراث فرهنگی استان معتقد است با این وجود نرخ صادرات صنایع دستی در مقایسه با میزان تولیدات قابل توجه نیست.

وی معتقد است صنایع دستی اردبیل از جمله پتانسیلهای درآمد زایی است که مورد غفلت واقع شده است.

کد مطلب 2222687

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