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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۹

در 9 ماهه امسال/

896 هزار تن کالای استاندارد از همدان صادر شده است

896 هزار تن کالای استاندارد از همدان صادر شده است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: در 9 ماهه نخست سال جاری سهم كالاهاي استاندارد از صادرات همدان 896 هزار تن به ارزش 102 ميليون دلار بوده است.

فرهاد تیموری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه استانداردسازی محصولات تولیدی نقش مستقیمی در تحقق توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات دارد، افزود: سهم كالاي استاندارد صادر شده 99 درصد کل صادرات استان از لحاظ وزنی و 85 درصد صادرات استان از لحاظ ارزش دلاری را شامل می شود.

مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: آمار اقلام عمده کالاهای صادراتی استان همدان در 9ماه سالجاری افزون بر 904 هزار و 648 تن و به ارزش 120 ميليون دلار بوده است

وي تاکید کرد: در تجارت كنوني حاكم در جهان كالايي مي‌تواند مسير رشد و توسعه صادرات را طی كند كه در استانداردسازي و توليد آن كيفيت‌هاي مورد پذيرش بازارهاي هدف رعايت شود.

مدیر کل استاندارد استان همدان افزود: سياست‌هاي حمايتي، هدايتي و نظارتی دولت بايد به سمت بهبود مستمر توليدات داخلي متمركز و مديريت تولید در كشور نيز بیش از بیش از حالت سنتي و تجربي به سمت مديريت كيفي مبتني بر استانداردهاي روز اصلاح شود.

وی گفت: اداره کل استاندارد استان همدان برای توسعه صادرات غیرنفتی آمادگی کامل دارد و تحقق صادراتی را وابسته به عزم همگانی و همت تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان و دستگاههای دولتی خدمت رسان اعلام کرد.

کد مطلب 2222688

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