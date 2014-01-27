896 هزار تن کالای استاندارد از همدان صادر شده است

فرهاد تیموری در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه استانداردسازی محصولات تولیدی نقش مستقیمی در تحقق توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات دارد، افزود: سهم كالاي استاندارد صادر شده 99 درصد کل صادرات استان از لحاظ وزنی و 85 درصد صادرات استان از لحاظ ارزش دلاری را شامل می شود.

مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: آمار اقلام عمده کالاهای صادراتی استان همدان در 9ماه سالجاری افزون بر 904 هزار و 648 تن و به ارزش 120 ميليون دلار بوده است

وي تاکید کرد: در تجارت كنوني حاكم در جهان كالايي مي‌تواند مسير رشد و توسعه صادرات را طی كند كه در استانداردسازي و توليد آن كيفيت‌هاي مورد پذيرش بازارهاي هدف رعايت شود.

مدیر کل استاندارد استان همدان افزود: سياست‌هاي حمايتي، هدايتي و نظارتی دولت بايد به سمت بهبود مستمر توليدات داخلي متمركز و مديريت تولید در كشور نيز بیش از بیش از حالت سنتي و تجربي به سمت مديريت كيفي مبتني بر استانداردهاي روز اصلاح شود.

وی گفت: اداره کل استاندارد استان همدان برای توسعه صادرات غیرنفتی آمادگی کامل دارد و تحقق صادراتی را وابسته به عزم همگانی و همت تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان و دستگاههای دولتی خدمت رسان اعلام کرد.