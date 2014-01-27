دستگاه قضایی باید متناسب با نظام اسلامی تقویت شود/ جامعه منهای اخلاق رمز افول غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از گزارش وضعیت حقوق بشر آمریکا در سال 2013 در دانشگاه تهران با بیان اینکه توجه ویژه به حقوق انسان از مسائل مهم آموزه های دینی ماست گفت: جامعه ایده آل اسلامی جامعه ای است که در سایه تربیت انسان ها و استقرار نظام سیاسی مبتنی بر حق، عدالت به معنای واقعی استقرار یابد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه جوامع بشری از آموزه های عقلانی فاصله بگیرند شعارهای زیبایی مطرح می کنند گفت اما آنها به واقعیت آزادی و حقوق انسان دست نخواهند یافت. بهترین گواه جوامع امروز غربی این است که از دین و اخلاق تهی هستند واقعیت زندگی آنها این است که منهای حیات اخلاقی نمی توان اندیشه پاسداری از حقوق انسانها بود.

وی یادآور شد: در آستانه تغییرات سیاسی در عرصه جهانی هستیم دورانی که دیگر نمی توان با تکیه بر شعار شعور انسانها را مورد تمسخر قرار داد. افول قدرت آمریکا و قدرتهای غربی در این عصر یکی از علائم این واقعیت است. امروز با هزینه های کلان آمریکائی ها در نقاط مختلف دنیا زمین گیر شده‎اند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حقیقت آن است که پایان یکجانبه‌گرایی و نگاه دوگانه به مسائل جهان و طرح شعاری آرمان‌های بشری فرا رسیده است و بدون تردید نقش نظام جمهوری اسلامی در این تغییر و تحولات بنیادین و کلیدی بوده است.

ابوترابی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از آغاز شکل‌گیری حرکت انقلابی خود آمریکا را به عنوان نقطه محوری بی‌عدالتی در جهان می دانست، خاطرنشان کرد: امروز آمریکا در مرکز حمله نظام جمهوری اسلامی و دیگر ملت‌های مستضعف جهان است.کشورهای غربی و آمریکا دیروز یک غده سرطانی را در غرب آسیا خلق کردند و این غده را به یک قدرت بزرگ نظامی، هسته‌ای و علمی تبدیل نمودند و در جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل توانستند به اهداف‌شان برسند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه امروز ما شاهدیم که نقشه خاورمیانه مقابل نقشه طراحی شده آمریکا قرار گرفته است، تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی آمریکا 33 روز با مقاومت حزب‌الله می‌جنگند و به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند و تنها راه را برای تقویت حلقه مقاومت هموار می‌کنند.

ابوترابی با اشاره به آمارهای جرم و جنایت و نقض حقوق زنان در آمریکا گفت: زنان قربانیان تجاوز جنسی خشونت در آمریکا هستند. در سال 2010 آماری که از طرف موسسه ملی عدالت در آمریکا منتشر شده است 20 میلیون زن در این کشور قربانی تجاوز هستند و سالیانه حدود 60 هزار زن قربانی تجاوز جنسی و خشونت هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از وضعیت آمریکایی ها در ایجاد جرم و جنایت، گفت: حدود یک پنجم دانشجویان دختر در آمریکا در محوطه دانشگاه قربانی تجاوز جنسی هستند و 60درصد این اتفاقات در خوابگاه دانشجویان دختر اتفاق می‌افتد. این جامعه‌ای است که در آن اخلاق و دین وجود ندارد و عقل را ابزاری برای شهوت‌رانی قرار می‌دهند به همین خاطر نمی‌شود منهای دین از حقوق بشر سخن گفت.

وی ادامه داد: در ایران اسلامی اگر ما از آزادی و حقوق انسان سخن می‌گوییم و در سطح قابل ستودنی آن را اجرا می‌کنیم به دلیل نظام دینی است که محور آن یک فقیه عادل مدیر و مدبر قرار دارد. یعنی جمهوریت در نظام اسلامی در سایه اسلامیت نظام و در پرتو حضور فقیه عادل است.

ابوترابی با تاکید بر اینکه جامعه منهای اخلاق نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت: رمز افول غرب نیز همین است. ما در نظام اسلامی باید تلاش کنیم مبانی دینی و اخلاقی را استحکام بخشیم و حقیقت آن است که جامعه ما امنیت خود را نه از پلیس بلکه از دین و احترام به حقوق دیگران دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی و دستگاه‌های امنیتی کشورمان باید به شکلی باشند که مجرمین احساس امنیتی نکنند و دستگاه قضایی نیز آنگونه که شایسته و متناسب با نظام اسلامی است، باید تقویت و آراسته شود که قطعا با این وضعیت شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد.