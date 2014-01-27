به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، اظهار کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش موثری در تعیین دستمزد‌ها ایفا می‌کنند و در این راستا حقوق افرادی که بی جهت بالا بود کاهش یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون افراد بسیاری با حقوقی اندک روزگار می گذرانند و باید تلاش شود تا هر فردی مطابق با میزان فعالیت و اقدام خود دستمزد دریافت کند.

فیروز آبادی از کاهش نرخ بیکاری از زمان آغاز به کار دولت یازدهم خبر داد و افزود: در زمینه پرداخت دستمزدها جلسات کارشناسی سنگین در حال تشکیل است چرا که اعتقاد داریم اگر مزد از حد قابل قبول بالا برود نرخ بیکاری افزایش یافته و اگر از حد قابل قبول کمتر باشد فشار اقتصادی بر افراد جامعه تحمیل می شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قطار اقتصادی ایران تا سال های 94و 95 سرعت می گیرد البته رسیدن به این امر نیازمند تلاش و تحمل ملت غیور ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه در لایحه ارائه شده به مجلس، 67 هزار میلیارد تومان یارانه برای سال آینده در نظر گرفته شده، عنوان کرد: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از پشت دیوار چین و تا دریای مدیترانه دارای اقتدار و نفوذ است و بی تردید تحریم هایی که ناجوانمردانه بر ملت ایران تحمیل شد نمی تواند این نظام را از پای درآورد و این کشور با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت بیشتر حرکت می کند.