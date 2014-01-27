المپیکی شدن بالاترین هدفم بود/ بی توجهی افشارزاده به من انگیزه داد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کیادربندسری که بالاترین امتیاز لازم را برای حضور المپیک زمستانی 2014 به دست آورد در نشست خبری اظهار داشت: از این که المپیکی شده ام خوشحالم. در این چند سال این بالاترین هدفم بود که به آن رسیدم.

وی با اشاره به خیلی از مشکلاتی که اسکی بازان با آن مواجه هستند خاطرنشان کرد: این قول را به همه مسئولان و کسانی که بعد از من در مسابقات شرکت خواهند کرد می دهم که پیگیر خیلی از شرایط بوده تا بتوانم اوضاع را بهتر کرده و شرایط را برای کسب نتیجه برتر ایجاد کنم. به این ترتیب اسکی بازان خردسالان و جوان امروز در آینده نزدیک لطمه نخواهند خورد.

این اسکی باز تاکید کرد: امیدوار هستم در المپیک پیش رو بهترین نتیجه را بگیرم تا بعد از آن بتوانم این برنامه و هدفم را به بهترین نحو انجام دهم.

کیادربندسری گفت: امیدوارم المپیک 2014 بهانه ای شود تا 4 سال آینده و در آستانه المپیک آتی نگوییم که انشاءالله نتیجه می گیریم، آن زمان باید از نتیجه گیری قطعی صحبت کنیم چون همه شرایط و امکاناتی که اروپایی ها دارند ما هم داریم فقط این که آنها 12 ماه سال تمرین می کنند ما 3 ماه.

این اسکی باز با یادآوری حضور در مسابقات آسیای قزاقستان به خاطره ای اشاره کترد و گفت: آن زمان بهرام افشارزاده در مراسم افتتاحیه بود اما برای دیدن اعضای تیم نیامد. ظاهراً افشارزاده گفته بود ما که نتیجه نمی گیریم پس چه لزومی دارد بیایم بازیکنان را ببینم. این موضوع و بی توجهی افشارزاده مرا ناراحت کرد اما به من انگیزه داد تا بیشتر و بهتر تمرین کنم.