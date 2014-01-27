  1. استانها
  2. همدان
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

کولیوند:

37 رویداد ورزشی دهه فجر در نهاوند برگزار می‌شود

37 رویداد ورزشی دهه فجر در نهاوند برگزار می‌شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان نهاوند از اجرای بیش از 37 رویداد ورزشی ویژه ایام دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کولیوند ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه های فرهنگی ورزشی دهه فجر در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشاره به نقش ورزشکاران در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: جامعه ورزش به همراه مردم و دیگر اقشار جامعه در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش اساسی ایفا کردند.

کولیوند استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ورزشی و نخبگان ورزشی را از عوامل پیشرفت و موفقیت در جامعه ورزشی برشمرد و همچنین افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت و موقعیت برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و امام راحل در قالب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به نسل جوان جامعه است.

وی افزود: امسال متناسب با نیاز جوانان در دو حوزه ورزش و جوانان ویژه برنامه های مناسبی همزمان با ايام دهه مبارك فجر در سطح شهرستان نهاوند برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند عنوان کرد: برای آشنایی بیشتر جوانان با انقلاب اسلامی و به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 37 رویداد و برنامه فرهنگی ورزشی ویژه ایام دهه فجر در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

سعید کولیوند با اشاره به برنامه های اجرایی در دهه فجر ادامه داد: عطر افشانی گلزار شهدا، اجرای جشنواره بازی های بومی و محلی، برگزاری مسابقات چهار جانبه (فوتسال، فوتبال، تیراندازی، طناب کشی، والیبال، تنیس روی میز) برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه نونهالان و نوجوانان، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، حضور ورزشکاران راهپیمایی 22 بهمن و حضور سازمان یافته ورزشکاران در نماز جمعه مهمترین برنامه‌های کمیته ورزش و جوانان شهرستان نهاوند در دهه فجر خواهد بود.

کد مطلب 2222696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها