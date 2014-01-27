به گزارش خبرنگار مهر، سعید کولیوند ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه های فرهنگی ورزشی دهه فجر در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان نهاوند با اشاره به نقش ورزشکاران در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: جامعه ورزش به همراه مردم و دیگر اقشار جامعه در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نقش اساسی ایفا کردند.

کولیوند استفاده از ظرفیت و پتانسیل های ورزشی و نخبگان ورزشی را از عوامل پیشرفت و موفقیت در جامعه ورزشی برشمرد و همچنین افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت و موقعیت برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب و امام راحل در قالب برنامه‌های فرهنگی و ورزشی به نسل جوان جامعه است.

وی افزود: امسال متناسب با نیاز جوانان در دو حوزه ورزش و جوانان ویژه برنامه های مناسبی همزمان با ايام دهه مبارك فجر در سطح شهرستان نهاوند برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند عنوان کرد: برای آشنایی بیشتر جوانان با انقلاب اسلامی و به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 37 رویداد و برنامه فرهنگی ورزشی ویژه ایام دهه فجر در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

سعید کولیوند با اشاره به برنامه های اجرایی در دهه فجر ادامه داد: عطر افشانی گلزار شهدا، اجرای جشنواره بازی های بومی و محلی، برگزاری مسابقات چهار جانبه (فوتسال، فوتبال، تیراندازی، طناب کشی، والیبال، تنیس روی میز) برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه نونهالان و نوجوانان، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، حضور ورزشکاران راهپیمایی 22 بهمن و حضور سازمان یافته ورزشکاران در نماز جمعه مهمترین برنامه‌های کمیته ورزش و جوانان شهرستان نهاوند در دهه فجر خواهد بود.