ثبت خدمات طراحی مهندسی در البرز الکترونیکی می شود/ کدهای امنیتی جایگزین مراجعات حضوری

مهدی حاجی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ثبت الکترونیک خدمات مهندسی از اولویت های سازمان نظام مهندسی استان است، گفت: در مرحله نخست سامانه یکپارچه الکترونیکی ثبت خدمات مهندسی راه اندازی شد و به زودی خدمات طراحی دفاتر مهندسی نیز به صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

وی افزود: در این طرح ثبت خدمات طراحی به صورت غیرحضوری و الکترونیک در سامانه سازمان نظام مهندسی و توسط مسئولان دفاتر مهندسی انجام می شود.

حاجی قاسمی کاهش ترددهای غیرضروری و سهولت در ارائه خدمات را از اهداف برشمرد و تاکید کرد: این سامانه به زودی و از طریق اطلاع رساتی کامل آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه مسئولان دفاتر با دریافت کدهای امنیت، خودشان به ثبت خدمات طراحی دستور نقشه ها در سامانه سازمان مبادرت خواهند کرد.

همکاری شهرداریهای البرز ضروری است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با بیان اینکه در فاز نخست شهر کرج تحت پوشش این شبکه قرار می گیرد و به تدریج سایر شهرستهای استان نیز به این سامانه مجهز می شوند، ادامه داد: با توافقات صورت گرفته با شهرداری کرج به زودی دستور نقشه ها به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد که براین اساس برگه های نظارت توسط سازمان و به صورت الکترونیک و با بارکد در اختیار مهندسان ناظر قرار خواهد گرفت.

حاجی تاکید کرد: با توجه به اهداف طرح در کاهش ترددهای غیرضروری، امیدواریم شهرداریهای شهرهای استان همکاری مناسبی برای اجرای سریع ثبت الکترونیک داشته باشند.

به گفته وی استان البرز نخستین استانی است که سامانه ثبت الکترونیک طراحی دفاتر مهندسی در آن راه اندازی می شود.