شهرهای سیستان و بلوچستان از خط ارتباطی سه رقمی اورژانس اجتماعی محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سراوانی صبح دوشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان زاهدان به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استانداراظهار داشت: به رغم الزام وزارت ارتباطات و فناوری در راستای ایجاد زیر ساخت های لازم در این راستا اما متاسفانه به دلیل نبود امکانات ارتباطی و عدم توجه به اجرای این تعهد خط ارتباطی 123 تنها در شهر زاهدان فعال است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در قوانین مربوطه باید خدمات ارایه شده رایگان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد اما متاسفانه این سازمان مجبور به پرداخت هزینه های ارتباطی به مخابرات است.

سراوانی یاد آور شد در حال حاضر شماره تماس 123 مربوط به ارایه خدمات اورژانس اجتماعی در سایر شهر های استان فعال نبوده و برای جبران این کمبود از اختصاص شماره های ثابت و معمولی استفاده شده است.

هزینه درمان مدد جویان از بهزیستی اخذ می شود

سراوانی همچنین با اشاره به اینکه بنا بر آیین نامه های قانونی هزینه درمان به افراد آسیب پذیر از طرف دانشگاه علوم پزشکی باید رایگان ارایه شود اما متاسفانه این دستور العمل جدی گرفته نمی شود هزینه های درمانی از سازمان بهزیستی اخذ می شود.

ایجاد شعبه ویژه آسیب های اجتماعی

مدیر کل سازمان بهزیستی همچنین با بیان اینکه تعامل بسیار مناسب و مطلوبی بین دادگستری و این سازمان به منظور کاهش اسیب های اجتماعی برقرار است اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی و خانوادگی با حضور مددکاران و روانکاران این سازمان با همکاری کانون حمایت از خانواده دادگستری مورد بررسی و حمایت قرارمی گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به الزام قانون در خصوص ایجاد شعبه ویژه آسیب های اجتماعی در دادگستری هر چه زودتر این شعبه ایجاد و راه اندازی شود.

موانع ارایه خدمات به اتباع بیگانه

سراوانی همچنین خواستار تصمیم گیری در خصوص نحوه ارایه خدمات به اتباع بیگانه غیر مجاز و مشکوک التابعه شد و افزود: بنا بر قانون، سازمان بهزیستی مجاز به ارایه خدمات بلند مدت به اتباع بیگانه و غیر مجاز نیست و نداشتن هویت و شناسنامه بسیاری از کودکان و مددجویان روند خدمات این سازمان را با مشکل مواجه ساخته است.

وی گفت: در حال حاضر تعداد 6 مرکز اورژانس اجتماعی و تعداد 15 مرکز مداخله بحران در سراسر استان فعالیت دارند که تا پایان سال 3 پایگاه اجتماعی به این مراکز افزوده خواهد شد.