22 بهمن مبدا تاریخ مردم سالاری دینی است/ سخنرانی سعید جلیلی در راهپمایی 22 بهمن کرج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی رئیس ستاد دهه فجر استان البرز پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه البرز که در سالن جلسات باشگاه میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خوشبختانه این نظام همچون گذشته با ثبات و صلابت پا برجاست و این مهم به برکت خون شهدا و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری اتفاق افتاده است.

وی افزود: با وجود هجمه های مختلفی که در طی این سالها به کشور ما از سوی دشمنان وارد شده اما همچنان مردم با اقتدار از ولایت فقیه پشتیبانی می کنند و پایبند به ارزشهای والای انقلاب اسلامی هستند.

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز با بیان اینکه هجمه های دشمن در زمان حال به بهانه گیری در خصوص انرژی هسته ای و وضع تحریم ها علیه ایران معطوف شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران با رهبری مقام معظم رهبری به یک قدرت در منطقه تبدیل شده است و دشمن می داند که توان مقابله با ایران را ندارد.

تشریح روز شمار انقلاب

حجت الاسلام روحی یزدی در ادامه به تشریح روزشمار انقلاب اسلامی پرداخت و اعلام کرد: 12 بهمن انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) و رهبری، 13 بهمن انقلاب اسلامی شکوفایی فرهنگ، هنر و تمدن اسلامی، 14 بهمن خودباوری، نهضت علمی و امید به آینده، 15 بهمن گفتمان دینی و تثبیت ارزش های الهی و عدالت گستری و 16 بهمن مردم سالاری دینی، پیشرفت و توسعه متوازن نام گرفته است.

ایمان، جهاد و شهادت؛ اتحاد ملی، وحدت اسلامی و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)؛ دفاع همه جانبه، اقتدار و امنیت ملی؛ بیداری اسلامی، استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان؛ سبک زندگی اسلامی، منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده و استقلال آزادی و جمهوری اسلامی به ترتیب عناوین روزهای 17 تا 22 بهمن است که رئیس ستاد دهه فجر استان البرز به آنها اشاره کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز همچنین از مراسم بیعت مسئولان استان البرز در روز نهم بهمن خبر داد و اظهار داشت: مسئولان شهرستان های استان البرز ساعت هشت و سی دقیقه از محل مصلاهای نماز جمعه به سمت مرقد مطهر امام خمینی (ره) برای تجدید میثاق با آرمان های انقلاب حرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام روحی یزدی افزود: همچنین برای 12 بهمن همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی به ایران رژه موتور سواران را در دو مسیر میدان کرج- میدان شهدا- چهارراه طالقانی- میدان سپاه و میدان دانشگاه حصارک- میانجاده- سه راه رجایی شهر- میدان سپاه در ساعت 9 و نیم خواهیم داشت.

وی گفت: در روز 17 بهمن ماه نیز مراسم غبار روبی مزار شهدا در تمامی گلزارهای شهدای استان برگزاز خواهد شد و در کرج نیز در مراسمی محوری گلزار شهدای امامزاده محمد در ساعت 14 و سی دقیقه غبار روبی و عطر افشانی می شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز به ویژه برنامه های 21 بهمن اشاره و تصریح کرد: تدوین دستاوردهای 35 ساله انقلاب، قرائت سوره مبارکه فجر، مراسم بانگ تکبیر و نور افشانی از جمله این برنامه ها است.

سخنرانی جلیلی در مراسم 22 بهمن کرج

حجت الاسلام روحی یزدی با بیان اینکه در هر مقطعی که مردم حضور داشته اند توان و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده است، اظهار داشت: راهپمایی 22 بهمن جاری به لحاظ شرایط کشور در عرصه های بین المللی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخودار است و انتظار می رود این راهپمایی نیز همانند سالهای گذشته با شکوه برگزار شود.

وی ادامه داد: دو مسیر راهپمایی برای از سمت میدان کرج- میدان شهدا- چهارراه طالقانی- میدان سپاه و میانجاده- سه راه رجایی شهر و میدان سپاه برای حضور گسترده و دسترسی مردم به محل تجمع در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: پس از تجمع مردم در میدان سپاه "سعید جلیلی" برای مردم سخنرانی خواهد کرد.

حجت الاسلام روحی یزدی در پایان از استقرار 30 دستگاه اتوبوس واحد در دو ایستگاه بلوار جمهوری و بلوار فجر برای بازگشت راهپیمایان پس از اتمام مراسم خبر داد.