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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

آیت الله نمازی:

احیاء موقوفات مستلزم فعالیتهای حقوقی و صبورانه است

احیاء موقوفات مستلزم فعالیتهای حقوقی و صبورانه است

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: احیاء موقوفات مستلزم فعالیت حقوقی مستمر و صبورانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در دیدار با مسئولان اداره اوقاف کاشان اظهار داشت: احیاء موقوفات امری حیاتی است و باید مسئولین با فعالیت های حقوقی مستمر و صبورانه این موضوع را پیگیری کنند.

وی در ادامه به برخی از عقب ماندگی های تاریخی اشاره و تصریح کرد: عقب ماندگی های تاریخ در زمان بنی امیّه و بنی عباس بسیار مشهود بوده  و در زمان معاصر نیز حکومت پهلوی باعث مخدوش شدن چهره وقف در دوره طاغوت و عدم اطمينان مردم نسبت به وقف به سبب عملكرد مسئولين آن دوره شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان  ادامه داد:در دوره های مذکور به دلیل  عدم توجه مسئولین ،انجام این سنت پسندیده كاهش پيدا کرد و موقوفات زیادی ید به ید و به عنوان ارث تقسیم و از بین رفته است.

وی افزود:  احیاء این موقوفات مستلزم فعالیت حقوقی مستمر و صبورانه است.

نمازی خاطر نشان کرد: خطبای نماز جمعه و ائمه جماعات باید به نقش وقف در احیای دین و فلسفه وقف در اسلام بپردازند.

وی اضافه کرد: در صورتی که اداره موقوفات به خوبی صورت گیرد جهاد اقتصادی و فرهنگی در جوامع به وجود خواهد آمد.

 

کد مطلب 2222702

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