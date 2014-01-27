احیاء موقوفات مستلزم فعالیتهای حقوقی و صبورانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی در دیدار با مسئولان اداره اوقاف کاشان اظهار داشت: احیاء موقوفات امری حیاتی است و باید مسئولین با فعالیت های حقوقی مستمر و صبورانه این موضوع را پیگیری کنند.

وی در ادامه به برخی از عقب ماندگی های تاریخی اشاره و تصریح کرد: عقب ماندگی های تاریخ در زمان بنی امیّه و بنی عباس بسیار مشهود بوده و در زمان معاصر نیز حکومت پهلوی باعث مخدوش شدن چهره وقف در دوره طاغوت و عدم اطمينان مردم نسبت به وقف به سبب عملكرد مسئولين آن دوره شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ادامه داد:در دوره های مذکور به دلیل عدم توجه مسئولین ،انجام این سنت پسندیده كاهش پيدا کرد و موقوفات زیادی ید به ید و به عنوان ارث تقسیم و از بین رفته است.

وی افزود: احیاء این موقوفات مستلزم فعالیت حقوقی مستمر و صبورانه است.

نمازی خاطر نشان کرد: خطبای نماز جمعه و ائمه جماعات باید به نقش وقف در احیای دین و فلسفه وقف در اسلام بپردازند.

وی اضافه کرد: در صورتی که اداره موقوفات به خوبی صورت گیرد جهاد اقتصادی و فرهنگی در جوامع به وجود خواهد آمد.