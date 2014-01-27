نشریات کشور در زمینه گرافیک جایگاه خوبی در خاورمیانه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مختاریان دبیر گروه «صفحه آرایی» این دوره جشنواره مطبوعات گفت: مطبوعات باید لذت بصری در مخاطبان ایجاد کند تا بتواند زمان بیشتری در دست آنها بماند و توجه مخاطب را به خود مشغول کند. باید فضای مطبوعات و رسانههای کشور به فضایی شاداب همراه با جذابیت گرافیکی تبدیل شود و امیدوارم برگزاری جشنواره بتواند به تحقق این امر کمک کند.
مختاریان، جشنواره مطبوعات را فرصتی برای دیده شدن و سنجش رسانهها از نگاه مخاطبان عنوان و اضافه کرد: بعضی رسانهها و نشریات دنیا، هر از گاهی برای نظرسنجی از مخاطبان، صفحاتی را به این موضوع اختصاص میدهند و مخاطب نظر خود را در صندوق این نظرسنجی میاندازند و به این ترتیب تعاملی بین گردانندگان رسانهها و مخاطبانشان ایجاد میشود اما در رسانههای ما چنین نظرسنجی و مخاطب سنجی کمتر صورت میگیرد.
مختاریان در خصوص اهمیت گرافیک و صفحه آرایی در نشریات، گفت: در یک رسانه مکتوب ما دو مأموریت داریم، اول اینکه مخاطب را دعوت به خرید نشریه کنیم و دوم اینکه عادت به خواندن را در او ایجاد کنیم. مخاطبان رسانهها همواره به اعتماد سازی نیاز دارند. باید بتوانیم روشهای مخاطب پذیری را بیابیم و به کار ببندیم یعنی ابتدا اعتمادسازی کنیم و در ادامه به بسترسازی، برجستهسازی، فرهنگسازی و در آخر به تمدنسازی بپردازیم.
دبیر گروه «صفحهآرایی» جشنواره بیستم، نشریات کشور را از حیث گرافیک و صفحه آرایی در سطح خوبی در بین نشریات خاورمیانه ارزیابی کرد و افزود: رسانهها به ویژه یک رسانههای مکتوب باید بتوانند افکار عمومی را مدیریت کرده و با ایجاد «کالای اندیشه» تولید فکر کنند.
مختاریان با بیان اینکه مطبوعات، هم خواندنی هستند و هم دیدنی، تصریح کرد: بخش دیدنی یک رسانه مکتوب، وجه گرافیکی آن است و اینکه چطور رسانه مکتوب یک معادله میان ارزش تصویری و نوشتاری را در کنار هم ارائه میکند.
وی در ادامه گفت: نباید فراموش کرد که تعادل رسانه با گرایش به بیان تصویری ایجاد میشود یعنی در ارتباط بصری، یک صفحهآرای حرفهای کمک میکند تا مطالب بهتر دیده شوند و یقینا مطلبی که در چشم بنشیند، مخاطب بیشتری پیدا میکند.
این مدرس دانشگاه، گرافیک را مدیومی برای بیان اندیشه گرافیست عنوان کرده و افزود: در رسانههای مکتوب ترکیبی از متن، عنوان و تصویر وجود دارد که موجب میشود پیام، در کوتاهترین زمان ممکن ارسال شود. از نظر من در کار مطبوعاتی لازم است 80 درصد دیدنی و 20 درصد خواندنی باشیم و این در حالی است که بخش تصویری یک رسانه باید در خدمت بخش خواندنی آن باشد.
مختاریان با تأکید بر این که امروزه مطبوعات کشور فضایی شاد و جذاب ندارند، گفت: کسی که مسئولیت یک نشریه را بر عهده دارد، باید سواد بصری داشته باشد، یعنی خوب ببیند و از قدرت بصری خوبی بهره ببرد.
دبیر گروه بخش صفحهآرایی بیستمین جشنواره مطبوعات افزود: آنچه کار گرافیک در مطبوعات را مهم میکند، کاهش مدت زمان وقوع رویداد و اطلاعرسانی، به واسطه فناوریهای جدید است که رسانههای مکتوب در این مورد مغلوب رسانههای جدید شدهاند؛ بنابراین رسانههای مکتوب برای ماندن در میدان رقابت باید از حیث جذابیت بصری خود را تقویت کند.
وی در خصوص داوران گروه «صفحهآرایی» نیز گفت: همه داورانی که در این دوره داوری آثار را بر عهده دارند، از با تجربهها و فعالان حوزه گرافیک و صفحه آرایی بوده و از تخصص لازم برای داوری آثار بهرهمندند. بنابراین تصور میکنم امسال داوری متفاوتی پیش رو داشته باشیم و شرکتکنندگان با طیب خاطر در جشنواره شرکت کنند.
همچنین فریدون صدیقی دبیر گروه تخصصی «میزگرد و مصاحبه» بیستمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها، با بیان اینکه جشنواره بیستم سازمانیافتهتر و نظاممندتر از گذشته برگزار میشود، گفت: البته این به معنی بیقاعده بودن برگزاری جشنواره در ادوار گذشته نیست.
صدیقی درباره نحوه داوری آثار در گروه تخصصی «مصاحبه و میزگرد» گفت: پیش از توزیع آثار در نشستی با اعضای گروه به مؤلفههایی رسیدیم که در داوری آثار قطعا مورد توجه قرار میگیرد. اینکه موضوع مصاحبه چه قدر برای مخاطب فراگیر است، زاویه پرداخت به آن چهقدر تازه است و با چه کیفیتی به موضوع پرداخته شده، برای گروه داوری از اهمیت بسیارای برخوردار است.
وی افزود: در داوری آثار، طرح پرسشهایی که دغدغه مخاطب است و به درونکاوی و رازکاوی موضوع مصاحبه میانجامد، همچنین شناخت مصاحبهکننده از موضوع، شناخت او از مصاحبهشونده و میزان درک او از مخاطب و خواستههایی که میتواند از مصاحبه داشته باشد، همه جزو ملاکهای اصلی داوری در این بخش هستند. تیتر خوب، آهنگین بودن، ترتیب و توالی مناسب، همپوشانی و چالشی بودن پرسشها، همه از نکات مهم یک مصاحبه محسوب میشوند.
صدیقی درباره داوری آثار محلی، بر لزوم توجه به دغدغههای استانی در طول مصاحبه تأکید داشته و با اشاره به اهمیت موضوعات بومی در آثار ارسالی از شهرستانها گفت: در مصاحبههای منتشر شده در رسانههای محلی و منطقهای ملاکهای داوری بر دغدغههای استانی تأکید دارد بنابراین مصاحبههایی که شامل سؤالات فراگیر هستند و در آنها فرقی نمیکند شخص مصاحبه شونده در تهران باشد یا شهرستان، قطعا نمیتواند نظر داوران را جلب کند.
دبیر گروه تخصصی «میزگرد و مصاحبه» این جشنواره درباره داوران این گروه گفت: همه داوران این بخش را به خوبی میشناسم و همه از جمله روزنامهنگاران با سابقه، باتجربه و کارکشته هستند. بنابراین من به گروه داوری اطمینان کامل دارم.
وی در ادامه با اشاره به نحوه تقسیم و بررسی آثار در میان داوران گفت: مقرر شد همه آثار را همه داوران مطالعه و سپس هر یک از داوران، سه گزینه برتر خود را انتخاب کرده و در نشست نهایی این گروه ارائه کنند. بنابراین در این جلسه 12 اثر داریم که از میان آنها، سه اثر برای ارجاع به داوران نهایی انتخاب میشود.
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