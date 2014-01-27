مداحان زبان گویا و شمشیر برنده فرهنگ اسلامی انقلابی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر امروز در جمع جامعه مداحان غرب استان تهران در مراسم تجلیل از مداحان و پیرغلامان شهرستان قدس که در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: مداحان باید مرجع و هدایتگر باشند و در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) تلاش کنند.
وی افزود: مداحان اهل بيت(ع) با بکارگيري و استفاده از مفاهيم ارزشمند انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و همچنين استفاده از فرهنگ عاشورا و خيمه امام حسين(ع) مي توانند در ارتقای فرهنگ مردم در مورد مسائل ديني و اسلامي موثر باشند.
این مسئول ادامه داد: مداح اهل بیت(ع) بودن یک نعمت است و باید حداکثر بهره برداری از این فرصت در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) برده شود، مداحان بنا بر قابلیت هایی که دارند از جمله سخنوری و درک موضوعات مختلف می توانند در زمینه های گوناگون مثمر ثمر باشند و فرهنگ سازی کنند.
فردی تاکید کرد: مداحان باید بتوانند از این فرصتی که در اختیار دارند برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه استفاده بهینه کنند، جوانان حضور فعالی در مجالس مداحی شما دارند و از مداحان حرف شنوی دارند به همین دلیل می توانید با زبان خودشان آنها را به راه راست هدایت کنید.
فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: در آستانه دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همه افرادی که انقلاب را درک کرده اند، موظفند جوانان و نوجوانانی که انقلاب را ندیده و درک نکردند را با اتفاقات آن روزها آشنا کنند.
قدس - خبرگزاری مهر: فرماندار قدس، مداحان و مدیحه سرایان را زبان گویای انقلاب و شمشیر برنده فرهنگ اسلامی انقلابی دانست و گفت: نظام می تواند در همه زمینه ها از وجود مداحان استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر امروز در جمع جامعه مداحان غرب استان تهران در مراسم تجلیل از مداحان و پیرغلامان شهرستان قدس که در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: مداحان باید مرجع و هدایتگر باشند و در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) تلاش کنند.
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