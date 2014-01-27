مداحان زبان گویا و شمشیر برنده فرهنگ اسلامی انقلابی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر امروز در جمع جامعه مداحان غرب استان تهران در مراسم تجلیل از مداحان و پیرغلامان شهرستان قدس که در مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: مداحان باید مرجع و هدایتگر باشند و در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) تلاش کنند.



وی افزود: مداحان اهل بيت(ع) با بکارگيري و استفاده از مفاهيم ارزشمند انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و همچنين استفاده از فرهنگ عاشورا و خيمه امام حسين(ع) مي توانند در ارتقای فرهنگ مردم در مورد مسائل ديني و اسلامي موثر باشند.



این مسئول ادامه داد: مداح اهل بیت(ع) بودن یک نعمت است و باید حداکثر بهره برداری از این فرصت در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) برده شود، مداحان بنا بر قابلیت هایی که دارند از جمله سخنوری و درک موضوعات مختلف می توانند در زمینه های گوناگون مثمر ثمر باشند و فرهنگ سازی کنند.



فردی تاکید کرد: مداحان باید بتوانند از این فرصتی که در اختیار دارند برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه استفاده بهینه کنند، جوانان حضور فعالی در مجالس مداحی شما دارند و از مداحان حرف شنوی دارند به همین دلیل می توانید با زبان خودشان آنها را به راه راست هدایت کنید.



فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: در آستانه دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی همه افرادی که انقلاب را درک کرده اند، موظفند جوانان و نوجوانانی که انقلاب را ندیده و درک نکردند را با اتفاقات آن روزها آشنا کنند.