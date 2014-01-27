مراکز آموزشی جوانان را برای حضور در مسابقات ملی مهارت هدایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی ظهر دوشنبه در نشست تشریح عملکرد فنی و حرفه ای گیلان در خصوص کسب رتبه های کشوری مسابقات ملی مهارت افزود: طی سال 1390 در 10 رشته برگزیدگان استانی موفق به کسب یک مدال برنز و سه دیپلم افتخار در سطح کشور و همچنین در سال 1391 نیز در 18 رشته برگزیدگان استانی اعزام شده بودند که یک مدال طلا، سه مدال نقره، یک مدال برنز و هشت دیپلم افتخار را در سطح کشور کسب کردند.

وی اظهارداشت: در سال 1384 مسابقات ملی مهارت به میزبانی کشور فنلاند برگزار شد که شرکت کنندگان از ایران در 15 رشته اعزام شدند و کشور ایران توانست در این مسابقات رتبه 28 را به خود اختصاص دهد که سهم استان گیلان یک نفر در رشته تاسیسات الکتریکی بود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: در سال 1388 نیز این مسابقات به میزبانی کشور کانادا و با حضور 12 نفر از ایران برگزار شد که ایران رتبه 16 را به خود اختصاص داد و سهم استان نیز یک نفر در رشته فرز سنسی بود.

وی افزود: در سال 1392 نیز این مسابقات با حضور 13 شرکت کننده از ایران در کشور آلمان برگزار شد که ایران توانست رتبه چهارم جهانی را به خود اختصاص دهد و گیلان نیز توانست با اعزام دو تیم و سه نفر شرکت کننده در رشته های مکاترونیک و گرافیک سه مدال افتخار کسب کند.

شمشادی با بیان اینکه در 14 دوره مسابقات ملی مهارت که از 3 تا 8 آبان ماه سال جاری در استان البرز برگزار شد 13 نفر از جوانان زیر 21 سال از استان حضور داشتند، تصریح کرد: جوانان گیلانی با همت مربیان، مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای و حمایت خانواده هایشان موفق به کسب مدال طلا در رشته رایانه (پشتیبانی شبکه)، مدال نقره در رشته فناوری خودرو ، مدال برنز در رشته طراحی گرافیک و دیپلم افتخار در رشته جواهر سازی و نقاشی اتومبیل شدند.

وی ادامه داد: جوان ترین شرکت کننده 14 دوره مسابقات ملی مهارت یک جوان 16 ساله بود که توانست مدال طلا را در رشته رایانه ( پشتیبانی شبکه) را از آن خود کند و این جوان کاندید اعزام به مسابقات جهانی 2015 برزیل است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با تاکید بر اینکه خانواده ها باید جوانان را برای حضور در مسابقات ملی مهارت تشویق کنند، اذعان داشت: موسسات آموزشی، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها، بنگاه های اقتصادی بویژه صنعت، معدن و تجارت و صنوف باید جوانان را جهت حضور در مسابقات ملی مهارت هدایت کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون جوانان گیلانی در رشته های رایانه، فناوری خودرو و گرافیک در اردوهای چند ماهه در حال آماده سازی برای اعزام به مسابقات جهانی هستند.

شمشادی ضمن تشکر از محمدعلی نجفی استاندار گیلان، شرکت شهرک های صنعتی و حامیان بخش خصوصی بویژه آموزشگاه های آزاد برای تعامل با این اداره کل و حمایت از جوانان برگزیده مسابقات ملی مهارت بیان داشت: افتخار آفرینی جوانان گیلانی در عرصه های متعدد نیازمند حمایت همه جانبه خانواده های آنان است.

وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید بتوانیم شاهد سرافرازی کشور در عرصه های مختلف و ارتقای رتبه جهانی کشور ایران باشیم.