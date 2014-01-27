زنگ بحران کم آبی رودخانه کرج به گوش می رسد/ مدیریت نادرست منابع آبی کشور مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پای خاطرات پدربزرگ ها و مادربزرگ های کرجی که می نشینیم از گذشته کرج تصویر یک باغشهر زیبا در ذهنمان تداعی می شود، چنان با آب و تابی از رودخانه کرج یاد می کنند که گویی همین دیروز همراه با خانواده در کنار رودخانه کرج روزی خوب را سپری کرده اند ولی واقعیت حال حاضر با گذشته ای که برایمان تعریف می شود بسیار متفاوت است و نهر بزرگ کرج در حال تبدیل شدن به جویی کوچک است، به همین منظور روزنامه ها و رسانه های الکترونیک همه با هم یک صدا برای حفظ حیات رودخانه کرج، اخباری منتشر می کنند و در این اخبار حرف دل مردم را که خواستار حفظ آب رودخانه کرج هستند به گوش مسئولین می رسانند و در نهایت هم تدبیر مسئولین استانی را خواستار هستند.

کمبود آب یکی از مشکلاتی است که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود گریبان همه حوزه ها را خواهد گرفت و اولین تاثیری که بر روی شهرها خواهد گذاشت تبدیل فضای سبز شهری به فضای زرد و بی جان شهری است.

مدیرعامل پارکها و فضای سبز شهرداری کرج به تازگی از کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی که به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری و دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد برگشته است و به همین علت موقعیت را مناسب دیده و برای تهیه گزارش به سراغش می رویم.

رودخانه کرج

عباس زارع در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فضاهای سبز شهری تحت تاثیر مستقیم کم آب شدن رودخانه ها قرار دارند و خشکسالی و بحرانهای خشکی موجودیت فضاهای سبز شهری را تهدید می کند.

مدیریت نادرست منابع آبی در کشور بحران کمبود آب را در پی داشته است

زارع خاطرنشان کرد: چالش های عمیقی در پی کمبود آب رخ خواهد داد به همین منظور برنامه ریزی های مدونی در این حوزه باید انجام شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج تاکید کرد: بین سیستم نوین آبیاری و سیستم نوین آبیاری قطره ای تفاوت وجود دارد و به علت کمبود امکانات تا به حال موفق به استفاده از سیستم آبیاری نوین در بسیاری شهرها نشده ایم.

این مسئول افزود: به علت مدیریت نادرست منابع آبی در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم و در بسیاری از مواقع شهرها برای مجوز احداث حلقه های چاه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند که این مسائل باید به طور درستی مدیریت شود.

سیستم آبیاری در فضاهای سبز شهری

وی در ادامه یادآور شد: بهره برداری بی رویه آبهای زیر زمینی در بخش کشاورزی در بسیاری از شهرها به بحران کمبود آب دامن زده است و در طی 10 سال گذشته در برخی از شهرهای البرز 70 متر افت منابع آب زیر زمینی داشته ایم.

تغییر کاربری اراضی سبز در کشور نگران کننده است

مدیرعامل پارکها و فضای سبز شهرداری کرج افزود: برای فضاهای سبز شهری نباید از خاک غیر زراعی استفاده شود و توجه به این امر می تواند راه حلی برای کمبود بحران آب باشد چرا که خاک در حوزه فضای سبز دارای اهمیت فراوانی است.

وی تاکید کرد: اخبار تغییر کاربری اراضی سبز در شهرها به گوش می رسد و این موضوع بسیار نگران کننده است و بیانگر عدم شناخت مدیران در حوزه فضای سبز است.

زارع با اشاره به رشد فضای سبز در ایران گفت: مردم در ایران همیشه به فضای سبز علاقه خاصی داشته و دارند و در این حوزه مشارکت های چشمگیری صورت گرفته است که این موضوع باعث رشد فضاهای سبز شهری در اکثر شهرهای ایران شده است و در حال حاضر سرانه فضای سبز در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی در پایان با اشاره به مدیریت منابع آبی اظهار داشت: استفاده از سیستم های نوین آبیاری و همچنین استفاده از خاک زراعی و مرغوب می تواند گره کور بحران کمبود آب را بگشاید و با کاشت گونه های بومی مناطق می توان آب را به طور مطلوبی در خاک برای گیاهان ذخیره کرد.