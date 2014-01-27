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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

بهره برداری از 300 پروژه همزمان با دهه فجر در کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی

بهره برداری از 300 پروژه همزمان با دهه فجر در کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر : مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی از بهره برداری 294 پروژه این سازمان همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با ااشره به هزینه این طرح ها گفت : در مجموع مبلغ 39 میلیارد ریال برای بهره برداری از این طرح ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این سازمان به 440 نفر از آن ها وام کارگشایی پرداخت می شود.

دشتی همچنین از توزیع 190 بسته کالایی برای نیازمندان خبر داد و گفت : همزمان با این ایام مبارک 560 نفر از نوعروسان نیز با دریافت جهیزیه راهی خانه بخت می شوند.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح های اشتغال در این ایام در بین نیازمندان تحت پوشش و به خصوص جوانان گفت : با هزینه ای بالغ بر 19 میلیارد و 250 ملیون ریال، چندین طرح اشتغال برای مددجویان عملی می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همچنین از برگزاری برنامه ها و مسابقات فرهنگی و هنری در این ایام در بین خانواده های نیازمند خبر داد و گفت : برپایی پنج نمایشگاه فرهنگی و هشت جشن انقلاب از جمله برنامه های اجرایی در طول این ایام است.

دشتی افزود :همچنین در طول این ایام، 49 مسابقه فرهنگی،11 مسابقه ورزشی و 237 برنامه آموزشی توسط کمیته امداد استان به اجرا در می آید.

 

کد مطلب 2222711

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