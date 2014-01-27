ابراز امیدواری سرمربی تیم ملی آلپاین به شکسته شدن رکوردش

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اعزام کاروان اسکی به بیست و دومین بازی‌های المپیک زمستانی که 17 بهمن ماه تا 4 اسفندماه در سوچی روسیه برگزار می‌شود، امروز دوشنبه نشست خبری ویژه بازیکنان و مربیان اعزامی به این بازی ها و همچنین مسئولان فدراسیون اسکی برگزار شد.

در این نشست خبری که با حضور ناصر طالبی، سرپرست فدراسیون اسکی، عیسی ساوه شمشکی و نماینده وزارت ورزش و جوانان در توسعه ورزش های زمستانی برگزار شد، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین نسبت به نتیجه گیری سه عضو این تیم ابراز امیدواری کرد.

علیداد ساوه شمشکی، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین در این نشست خبری اظهارداشت: ابتدا از مسئولان وزارت ورزش و جوانان تشکر می کنم چون فدراسیون اسکی امسال و طی ماه های اخیر برگزار کننده دو رویداد بین المللی بزرگ بود و همچنین مجمع انتخاباتی هم داشت و در این زمینه مسئولان وزارت ورزش حمایت های لازم را از ما داشتند.

سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین با اشاره به اینکه این تیم با سه بازیکن در المپیک زمستانی 2014 شرکت می کند، خاطرنشان کرد: بهترین نتیجه ای که در ادوار مختلف بازی های المپیک زمستانی توسط اسکی بازان ایرانی کسب شد، توسط خودم به دست آمد که 36 شده بودم. قول می دهم بازیکنانم بتوانند در روسیه این رکورد را شکسته و به نتیجه بهتری دست یابند.