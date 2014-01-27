1800 دستگاه خودرو متخلف در قزوین توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حسنی در این باره اظهارداشت: در دی ماه امسال 88 فقره تصادف منجر به جرح در شهرهای استان به وقوع پیوسته که 96 نفر در این سوانح مجروح شده‌اند.

وی با اعلام اینکه بخش قابل توجهی از تصادفات مربوط به موتورسیکلت است، افزود: در این راستا پلیس در برخورد با موتورسواران متخلف در سطح استان یک هزار و 165 دستگاه موتورسیکلت را در دی ماه امسال متوقف و به پارکینگ منتقل کرده است که از این تعداد 746 دستگاه آن مربوط به شهر قزوین است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین در خصوص رانندگان متخلف خودرو نیز بیان کرد: در این مدت یک هزار و 881 دستگاه خودرو به دلیل تخلفات رانندگی متوقف و به پارکینگ منتقل شده‌اند که از این تعداد یک هزار و 491 دستگاه آن مربوط به شهر قزوین بوده است.

حسنی ادامه داد: در مدت یادشده هیچگونه تصادف فوتی در شهرهای استان به وقوع نپیوسته است.

این مسئول رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه حرکت با سرعت مطمئنه را عامل مهمی در کاهش سوانح رانندگی برشمرد و از شهروندان خواست با رعایت مقررات پلیس را در انجام وظایف خود یاری کنند.



دستگیری 4 مجرم اینترنتی در قزوین

رئیس پلیس فتا استان قزوین، از دستگیری چهار مجرم اینترنتی در دی ماه سال جاری خبر داد.

مهدی مختاری‌نسب اظهارداشت: با تلاش مأموران پلیس فتا استان قزوین در دی ماه امسال 60 درصد پرونده‌های جرایم رایانه‌ای کشف شده است.

وی ابراز کرد: در این راستا چهار سارق و کلاهبردار اینترنتی نیز دستگیر شده‌اند.



رئیس پلیس فتا استان قزوین با اشاره به لزوم افزایش آگاهی شهروندان با هدف پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی، برگزاری 64 جلسه آموزشی در بانک‌ها، ادارات، مساجد و مدارس را از دیگر اقدامات پلیس فتا در دی ماه سال جاری برشمرد.

افزایش 100 درصدی کشف سرقت موتورسیکلت در تاکستان



فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از افزایش 100 درصدی کشف سرقت موتورسیکلت و داخل خودرو در دی ماه سال جاری خبر داد.

محمدقاسم طرهانی در این باره بیان کرد: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان تاکستان در دی ماه سال جاری 28 سارق شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران سخت‌کوش شهرستان تاکستان در این مدت هیچگونه جرایم خشن، سرقت احشام، جیب‌بری رخ نداده و سرقت منزل نیز 25 درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان اجرای طرح پاکسازی محلات آلوده به مواد مخدر را از دیگر اقدامات پلس در این شهرستان برشمرد و بیان کرد: در این طرح 84 معتاد شناسایی و به مراکز بازپروری معرفی شده‌اند.



دستگیری 27 سارق در بویین زهرا



فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا از دستگیری 27 سارق و کشف 84 فقره سرقت در دی ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

رسول حسین‌آبادی در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان بویین زهرا در دی ماه امسال 12 مورد سرقت منزل، 9 فقره سرقت موتورسیکلت، 15 مورد سرقت احشام و پنج فقره سرقت مغازه در این شهرستان کشف شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 22 فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا تصریح کرد: در مجموع در دی ماه سال جاری 27 سارق دستگیر و 84 فقره انواع سرقت در این شهرستان کشف شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش داشته است.