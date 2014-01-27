کارگروه ملی مدیریت تالابها پیشرفت مطلوبی ندارد/احتمال خروج شادگان و انزلی از لیست مونترو

به گزارش خبرنگار مهر محسن سلیمانی در نشست خبری هفته تالاب ها که پیش از ظهر دوشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی برای اینکه نزدیک به سه سال است که کارگروهی ملی برای نجات تالاب های شادگان، پریشان و ارومیه تشکیل شده این کارگروه چه دستاوردی برای این 3 تالاب داشته گفت: به طور کلی پیشرفت مطلوبی در این روند نداشته‌ایم اما 6 تا 7 تالاب چهارمحال و بختیاری و تالاب میقان اراک از جمله تالاب‌هایی هستند که برنامه مدیریت جامع در آینده خواهند داشت.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌ها در پاسخ به اینکه وقتی کارگروهی در سطح ملی تنها برای 3 تالاب بعد 3 سال پیشرفت مطلوبی نداشته چگونه می توان به دیگر اقدامات احیایی برای سایر تالاب های کشور امیدوار بود اظهار داشت: نداشتن پیشرفت مطلوب به این معنی نیست که هیچ دستاوردی نداشتیم کما اینکه در مورد تالاب پریشان مهمترین دستاورد این طرح صدور سند بعد از 30 سال اختلاف اراضی بین منابع طبیعی،‌سازمان حفاظت محیط زیست و مردم بود که در نهایت سند منگوله دار این تالاب صادر شد تا حق حریم تالاب مشخص شود.

سلیمانی در خصوص اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف تالاب‌های کشور اظهار کرد: باید در نظر داشت که در همه جای تالاب‌ها امکان گردشگری وجود ندارد و مکان‌های مشخص توسط سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده و نقش دستگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این طرح‌ها تعیین شده است.

به گفته وی، برنامه‌های مدیریتی تالاب‌ها به صورت سالانه پایش شده و به دبیرخانه کمیته مدیریت استانی گزارش می‌شود.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌ها با بیان اینکه نگاه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تالاب‌ها نگاه مدیریت جامع است افزود:‌اگر از تالاب‌ها به تنهایی حفاظت شود و برای مشارکت مردم و سایر دستگاه‌ها برنامه‌ای نداشته باشیم عملا به نتیجه نخواهیم رسید.

وی ادامه داد: نمی‌توان بدون حضور وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادها مانند استانداری‌ها، تالاب‌ها را حفاظت کرد که به همین منظور طرح حفاظت از تالاب‌ها تلاش دارد که الگوی مدیریت جدیدی را برای سه تالاب به اجرا دربیاورد.

مدیر طرح حفاظت از تالاب‌ها با اشاره به تجربه مدیریتی تالاب شادگان اظهار کرد:‌ مدیریت این تالاب ذیل استانداری انجام می‌شود که در آن توسعه اکوتوریسم همزمان با کشاورزی و در نظر گرفتن معیشت جوامع محلی با یک برنامه ریزی کلی در نظر گرفته شده است و این اقدامات مانند تکه‌های پازل هستند که در کار یکدیگر کامل می‌شوند.

سلیمانی روزبهانی اضافه کرد: اگر سدی در بالادست تالاب‌ها خراب شود اما الگوی مصرف در پایین دست اصلاح نشده باقی بماند فایده‌ای نخواهد داشت.

اجرای‌ برنامه‌های هفته تالاب‌ها توسط NGO‌ها برای اولین بار

در این نشست دبیر تشکل بچه های آب از اجرای برنامه های هفته تالاب ها توسط NGOها برای اولین با ر خبر داد و گفت: با تغییر رویکرد دولت قرار شد در سال جاری سازمان‌های مردم نهاد و محیط زیست برای احیای تالاب‌های کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند.

نماینده سازمان‌های مردم نهاد در نشست خبری که پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته تالاب ها در سازمان محیط زیست برگزار شد اظهار داشت: که در این‌باره برای نخستین بار بیش از 15 سازمان مردم‌نهاد در یک دستگاه دولتی با یکدیگر مشارکت می‌کنند.

به گفته وی، طی پروژه جدید مقرر شده کاروان سیار در جوامع محلی و بومی اطراف تالاب‌های ایران ایجاد شود که آغاز حرکت از تالاب پریشان در استان فارس خواهد بود.

رفیع همچنین یادآور شد :طی هفته آینده نیز نمایشگاهی از چالش‌های تالاب‌های ایران در مجلس شورای اسلامی برپا می‌شود که این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که برنامه‌های روز جهانی آب بر خلاف سالهای گذشته به صورت غیر متمرکز در سراسر کشور اجرا شود تا از این طریق جامعه گسترده تری تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دهیم و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.

همچنین مسعود باقرزاده کریمی، معاون دفتر زیستگاه‌ها ادامه این نشست به اقدامات 19 گانه برای نجات دریاچه ارومیه اشاره کرد وبیان داشت: در این‌باره کارگروهی با مسئولیت وزیر نیرو تشکیل شده که اولین اقدام آن بازنگری به امور قبلی است.

وی ادامه داد: از جمله طرح‌های 19گانه می‌توان به پاک‌سازی و بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه‌ها، تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز آب‌رسانی و مدیریت حیات وحش دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشاورزی در دشت‌های دریاچه ارومیه بررسی جاده‌های میان‌گذر از این دریاچه اشاره کرد.

وی با انتقاد از اینکه حق‌آبه تالاب هامون به اندازه کافی از سوی وزارت خارجه دیده نشده است گفت: در این‌باره سازمان‌های بین‌المللی نیز اقدام خاصی صورت نداده‌اند. بطوریکه استفاده از ظرفیت بین‌المللی برای تامین حق‌ابه تالاب هامون صورت نگرفته است.

باقرزاده کریمی همچنین در پاسخ به اینکه چه تعداد از تالاب‌های کشور ممکن است از لیست مونترو خارج شود گفت: هم اکنون 6 تالاب در لیست مونترو به ثبت رسیده و تلاش می کنیم تالاب‌های انزلی، و شادگان در اینده از این لیست خارج شوند.