قتل نگهبان شرکت خصوصی به خاطر 40 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 6 و 15 دقیقه 10 آذر امسالاز طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، وقوع یک فقره قتل در یک شرکت تولیدکننده محصولات بهداشتی در منطقه تهرانپارس به کلانتری 144 جوادیه تهرانپارس اعلام شد .

با حضور مأموران در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد نگهبان شرکت به نام "شهرام" 40 ساله از سوی قاتل یا قاتلین به قتل رسیده و جسد وی در زمان مراجعه کارکنان به محل کارشان ، در پشت میز اتاقک نگهبانی و با دستان بسته پیدا شده بود .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "قتل عمد" و به دستور شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان به همراه عوامل تشخیص هویت پلیس آگاهی به محل جنایت مراجعه و تحقیقات خود را آغاز کردند . شواهد به دست آمده از محل جنایت نشان از آن داشت که قاتل یا قاتلین با انگیزه سرقت گاوصندوق حاوی مبلغ 40 میلیون تومان وجه نقد وارد ساختمان شده و پس از ارتکاب جنایت ، قصد خارج کردن گاو صندوق با استفاده از یکی از خودروهای نیسان شرکت را داشته اند که به علت بزرگی و سنگینی گاو صندوق و با وجود انتقال آن به داخل حیاط شرکت ، موفق به این کار نشده و محل را از ترک کرده اند .

با توجه به شیوه و شگرد سرقت که تنها در اتاق مالی شرکت تخریب و گاو صندوق از آنجا به داخل حیاط منتقل شده بود ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که عوامل جنایت باید از محل نگهداری وجوه نقد شرکت اطلاع کامل داشته اند.

به همین خاطر بررسی فرضیه "احتمال ارتکاب سرقت از سوی پرسنل شرکت" در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات گسترده بر روی پرسنل شرکت ، کارآگاهان موفق به شناسایی جوانی به نام "مسعود . م" 24 ساله شدند که چند ماه پیش و به علت "اعتیاد به موادمخدر" و "عدم رعایت مقررات شرکت" اخراج شده بود. بررسی های بعدی نیز نشان داد که چند روز قبل از جنایت نیز مسعود به بهانه های مختلف و تحت عنوان ملاقات با همکاران سابقش چندین بار به شرکت مراجعه داشته است .

همزمان با شناسایی مسعود ، دیگر اقدامات پلیسی نیز نشان از حضور وی در محل جنایت داشت . به همین خاطر محل سکونت وی در منطقه اتابک شناسایی و در مراجعه کارآگاهان به این محل مشخص شد که وی از این محل متواری شده است .

با وجود متواری شدن مسعود از محل سکونتش ، کارآگاهان موفق به شناسایی مخفیگاه وی در منطقه لواسان شده و وی را ساعت 12 شب سوم بهمن دستگیر کردند .

با دستگیری مسعود و با توجه به دلایل ارائه شده از سوی کارآگاهان ، وی به ناچار لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و در اظهاراتش عنوان داشت که جنایت را به همراه پسرعمه اش به نام رضا انجام داده است .

مسعود در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : به پیشنهاد من و از سه ماه قبل تصمیم به سرقت از داخل شرکت گرفته بودیم تا نهایتا 10 روز قبل از سرقت ، با پسرعمه ام شروع به برنامه ریزی سرقت کردیم . چندین بار تحت عناوین و بهانه های مختلف به شرکت رفته و محل را مورد بررسی قرار دادم تا اینکه ساعت دو بامداد 10 آذر به همراه رضا و با موتورسیکلت وی به نشانی شرکت در منطقه تهرانپارس مراجعه کردیم . منتظر ماندیم تا خیابان خلوت شود . من از طریق دیوار وارد ساختمان شدم . بعد از ورود به داخل حیاط و در حالیکه رضا بیرون شرکت مراقب بود متوجه شدم که چراغ اتاق نگهبانی خاموش است و احتمالا نگهبان خواب است . از آنجائیکه در شرکت قفل می شد و کلید آن تنها در اختیار نگهبان قرار داشت ، با سنگ به در ورودی شرکت زده و بلافاصله خودم پشت یک دستگاه خودرو نیسان پارک شده در داخل حیاط پنهان شدم . با شنیدن صدا ، نگهبان شرکت - شهرام - به در شرکت مراجعه و در کوچک شرکت را باز کرد و با رضا روبرو شد . بلافاصله من که در داخل حیاط پنهان شده بودم ، خودم را به پشت سر شهرام رسانده و گردنش را از پشت سر گرفتم . رضا نیز وارد شرکت شد و چند ضربه مشت به صورت شهرام زد و بعد پاهایش را گرفت و من نیز گردن و گلوی شهرام را فشار دادم تا دیگر از حرکت افتاد . من و رضا ، شهرام را روی آسفالت حیاط شرکت کشیده و او را جلوی در انبار گذاشتیم و دستانش را از پشت سر بستیم . داخل اتاق نگهبانی شدم و کلید در ورودی شرکت را به همراه کلید نیسان برداشتم. پس از گذاشتن شهرام در پشت میز اتاق نگهبانی ، وارد ساختمان اداری شده و با تخریب در اتاق مالی ، گاوصندوق را از آنجا خارج و به زحمت به حیاط شرکت منتقل کردیم . هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم گاوصندوق را در داخل نیسان بگذاریم و تنها پس از برداشتتن 40 هزار تومان وجه نقد داخل یکی از میزهای اتاق مالی ، از شرکت بیرون آمده و از محل دور شدیم .

با توجه به اعترافات صریح مسعود و معرفی پسرعمه خود به نام رضا به عنوان دومین متهم پرونده ، وی نیز ششم بهمن دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم و آغاز تحقیقات ، تمامی اظهارات پسردایی خود - مسعود - را تأیید کرد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح هر دو متهم ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.