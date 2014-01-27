539 مورد فوت ناشی از تصادفات در گیلان طی 9 ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز آیتی فیروزآبادی ظهر دوشنبه در جلسه پزشکی قانونی استان افزود: در حوزه متوفیات از مجموع هزار و 266 مورد تعیین دلیل فوت 578 مورد از تعیین علت فوت ها خارج از وقت و ساعت اداری تعیین شده است.

وی اظهارداشت: در 9 ماهه سال جاری 539 مورد فوت ناشی از تصادفات در استان گزارش شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش 19 درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه آمار فوت مردان نسبت به زنان در تصادفات چهار برابر بیشتر است، گفت: در این مدت 439 مورد مرد و 100 مورد زن بر اثر وقوع تصادفات فوت کرده اند که بیشترین دهه سنی فوت کنندگان بر اثر تصادف در گروه های سنی 21 تا 30 سال است.

وی با اشاره به اینکه 244 مورد راننده، 180 مورد عابر و 115 مورد سرنشین از متوفیان تصادفات در 9 ماهه سال جاری هستند، اذعان داشت: همچنین 343 مورد از تصادفات منجر به فوت در روز و 152 مورد نیز در شب اتفاق افتاده است.

آیتی یادآور شد: صاحبان مشاغل آزاد بالاترین میزان فوت در تصادفات را به خود اختصاص داده اند و بیشترین دلیل فوت در تصادفات به علت ضربه به سر و پس از آن شکستگی های استخوانی متعدد بوده است.

وی عنوان کرد: همینطور 257 مورد از تصادفات بدلیل برخورد دو وسیله نقلیه به هم اتفاق افتاده است که 64 مورد از متوفیان محل سکونتشان در خارج از استان و 477 مورد از متوفیان در گیلان سکونت داشته اند.

مدیر کل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه میزان فوتی های تصادفات داخل شهری و برون شهری به ترتیب 101 و 438 مورد بوده است، تصریح کرد: از مجموع موارد فوتی های عابران 132 مورد لباس تیره و 47 مورد لباس روشن به تن داشتند.

وی همچنین تعداد فوتی های تصادفات وسایل نقلیه پژو 405 را 28 مورد، پراید 63 مورد و پژو 206 را 15 مورد عنوان کرد و افزود: در 163 مورد وسیله نقلیه متوفیان موتور سیکلت بوده است.

آیتی فیروز آبادی با اشاره به اینکه در حوزه متوفیات، گیلان بر حسب جمعیت جایگاه ششم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: در 9 ماهه سال جاری با یک و سه دهم درصد کاهش متوفیات در استان مواجه بوده ایم.

وی متذکر شد: در این مدت 101 مورد فوت ناشی از غرق شدن در پزشکی قانونی به ثبت رسیده که رشد یک درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی گیلان ادامه داد: بیشترین غرق شدگی با 27 مورد مربوط به شهرستان انزلی است که 44 درصد موارد غرق شدگان مسافر و غیر بومی بودند.

وی اظهار داشت: طی 9 ماهه سال جاری 19 مورد از متوفیات بر اثر برق گرفتگی و شش مورد نیز بر اثر مسمومیت با منواکسید کربن بوده که میزان متوفیات ناشی از مسمومیت منواکسید کربن تا پایان دی ماه سال جاری کاهش 20 تا 30 درصدی داشته است.

آیتی گفت: در حوزه دلیل فوت مسمومیت با سموم، بر حسب جمعیت استان رتبه نخست کشور و از نظر عددی رتبه دوم کشور را دارد همچنین در زمینه دلیل فوت بر اثر سقوط از بلندی گیلان بر حسب جمعیت رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: گیلان در بحث فوت های ناشی از اعتیاد جایگاه متعادلی دارد و رتبه کشوری استان بر حسب جمعیت 13 و از نظر عددی 12 است.

مدیر کل پزشکی قانونی گیلان یادآورشد: این استان در زمینه فوت های ناشی از غرق شدگی نیز جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.