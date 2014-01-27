مدیریت انتقال خون گرفتار بحران بود/ استانداردهای اروپایی را با بودجه آفریقایی می خواستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم اسلامی روز دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید پایگاه انتقال خون استان تهران و تودیع خودش از این سمت، اظهارداشت: شرایط کار هنگام ورودم به پایگاه انتقال خون تهران یک شرایط استثنایی بود.

وی با عنوان این مطلب که آمار و ارقام انتقال خون آنلاین است، گفت: تا پایان آذر امسال 315 هزار مراجعه کننده داشتیم و توانستیم طی 9 ماهه اول سال، بیش از 266 هزار واحد خون تهیه کنیم.

اسلامی با بیان این مطلب که در 1.5 سال گذشته با بدهی میلیاردی انتقال خون تهران روبرو بودیم و مشکلات اقتصادی بسیاری گریبان‌گیر ما بود، افزود: این در حالی بود که صبر طلبکاران لبریز شده بود و بودجه‌ هم ته کشیده بود.

مدیرکل سابق انتقال خون استان تهران، همچنین به کاهش شدید نیروی انسانی در این مدت اشاره کرد و گفت: از 513 نیرو در یک مقطع زمانی به حدود 432 نیرو در تابستان امسال رسیدیم. همچنین سه پایگاه مهم ما که 20 درصد خون مورد نیاز تهران را تامین می‌کرد، به علت طرح‌های عمرانی شهرداری تعطیل شد. همه اینها در شرایطی بود که ملزومات مصرفی مورد نیاز ما چند برابر افزایش قیمت پیدا کرده بود.

اسلامی با بیان اینکه در چنین شرایطی از ما انتظار داشتند استانداردهای اروپا و آمریکا را رعایت کنیم، هر چند که بودجه ما "آفریقایی" بود، افزود: معتقدم سرمایه اصلی انتقال خون، پرسنلش است که اگر توانمندی، ایثارگری و تحمل آنها نبود، نمی‌توانستیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.

مدیرکل سابق انتقال خون استان تهران با بیان اینکه در بدترین شرایط سکان را محکم نگه داشته بودم تا از دستم خارج نشود، اظهار کرد: نه تنها جلوی موجهای جدید را گرفتم، بلکه موج‌سواری را هم تعطیل کردم. اگر ستاد مرکزی انتقال خون نبود، مشکلات ما به مراتب کمتر می‌شد.

وی ادامه داد: سیاست آینده برای اداره انتقال خون استان تهران باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که فعالیت مراکز جانبی انتقال خون تحت مدیریت قرار بگیرد؛ به ویژه در شرایطی که تهران نمی‌تواند همه نیازش را به خون و فرآورده‌های آن به تنهایی تامین کند. اکنون 12 مرکز به تهران خون ارسال می‌کنند.

50 درصد دستگاههای گران قیمت خراب هستند

در ادامه این مراسم، دکتر فاطمه نادعلی مدیرکل جدید پایگاه انتقال خون استان تهران، با بیان اینکه خوشحالم مسئولیت را زمانی به عهده گرفته‌ام که آرامش بر کشور حاکم است، گفت: بودجه‌ ناکافی و قوانین اداری موجود باعث شده بود تا نتوانیم پس از پایان طرح پزشکان، آنها را جذب کنیم. از 54 پزشک طرحی، 28 نفر خداحافظی کرده‌اند و از انتقال خون رفته‌اند.

نادعلی با بیان اینکه با وجود شرایط سخت و کمبود نیرو، پرسنل انتقال خون تهران دو برابر استانهای دیگر کار کرده‌اند، گفت: پزشکان ما در ایام تعطیل، در مناسبتهای مذهبی نمی‌توانستند به مرخصی بروند و در شرایط سختی کار کرده‌اند. اولین وظیفه‌ام، ساماندهی وضعیت پزشکان انتقال خون، پرسنل خون‌گیری و سپس تکریم اهداکنندگان خون خواهد بود.

وی در ادامه داد: همچنین می‌خواهیم در آینده، زنان دچار کم خونی را شناسایی و به آنها توجه بیشتری داشته باشیم و بر افزایش شاخص اهدای خون بانوان تمرکز کنیم.

مدیرکل انتقال خون استان تهران به دسته‌بندی بیمارستانهای تهران بر حسب نیازشان به خون برای حل مشکلات مربوط در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال روز گذشته 6000 درخواست خون و فرآورده‌های آن را داشته‌ایم، اما نمی‌توانیم 100 درصد آن را تامین کنیم. ما در حال حاضر 70 درصد پلاسمای درخواستی و همچنین 30 درصد پکسل درخواستی را در تهران تامین می‌کنیم.

نادعلی همچنین به ضرورت ارتقای کیفیت و گسترش برنامه‌های بازآموزی برای پزشکان فارغ‌التحصیل در زمینه‌های مرتبط با خون تاکید کرد و گفت: علاوه بر این ما در بخش تجهیزات انتقال خون نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. تجهیزاتی که خریداری می‌کنیم اگر خراب شوند، دیگر نمی‌توانیم آنها را تعمیر کنیم.

وی ادامه داد: 50 درصد دستگاههای گران قیمت ما خراب هستند در حالی که شاید تنها یک قطعه برای تعمیر آنها نیاز باشد. متاسفانه اکنون گورستانی از تجهیزات خراب هستیم. اکنون از 13 دستگاه آفرزیس تنها سه دستگاه سالم هستند و کار می‌کنند که این تعداد در شان یک شهرستان کوچک هم نیست.

مدیرکل انتقال خون استان تهران به وضعیت صنعت پلاسما نیز اشاره کرد و گفت: پلاسما طلای مایه‌ای است که در خون همه ما در جریان است و در صورتی که قیمت هر لیتر پلاسما در خارج از کشور حدود 100 دلار قیمت دارد، اما فروش فرآورده‌های خونی در ایران وجود ندارد. در حالی که می‌تواند در صورت حمایت بیمه‌ای، به یکی از منابع درآمدی انتقال خون تبدیل شود.

نادعلی در پایان با بیان اینکه انتقال خون استان تهران را در حالی تحویل گرفته‌ام که سه میلیارد بدهی دارد، گفت: البته پیش‌بینی بودجه سال 93 حدود 26 میلیارد تومان است که امیدواریم محقق شود. این در حالی است که امسال بودجه انتقال خون استان تهران حدود 8 میلیارد تومان بود.