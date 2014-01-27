به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: در ايام دهه فجر امسال بهره برداري از 20 طرح آبي كشور عمليات اجرايي 35 طرح كوچک مديريت منابع آب در استان هاي گيلان و گلستان با هدف مهندسي رودخانه، تامين آب كشاورزي و كنترل سيلاب و نيز دو طرح آبي در استان كرمانشاه با مجموع سرمايه گذاري 385 ميليارد ريال در ايام دهه فجر امسال آغاز مي شود.

20 طرح آبي در كشور با اعتباري افزون بر سه هزار و 521 ميليارد ريال در هشت استان كشور شامل استان هاي گيلان، اصفهان، گلستان، خراسان رضوي، مازندران، قزوين، چهارمحال و بختياري و فارس به بهره برداري خواهد رسید.

تونل انتقال آب خدنگستان در فريدون شهر اصفهان با اعتباري افزون بر 450 ميليارد ريال با هدف انتقال سالانه 65 ميليون مترمكعب آب از سرشاخه هاي دز به حوضه زاينده رود، خط دوم لوله آبرساني از مخازن پيلاف به مخازن گورت در اصفهان با اعتباري افزون بر 300 ميليارد ريال با هدف تامين آب شرب مناطق شمال و شرق شهر اصفهان و شبكه آبياري و زهكشي رودشت جنوبي در اصفهان با اعتباري افزون بر 400 ميليارد ريال با هدف تامين آب كشاورزي از طرح هاي مهم قابل بهره برداري بخش آب كشور در ايام دهه فجر است.

در اين ايام همچنين عمليات حفاري تونل كوهرنگ 3 در اصفهان با اعتباري افزون بر يكهزار و 672 ميليارد ريال با هدف تامين آب شرب و كشاورزي به پايان مي رسد.