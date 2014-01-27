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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

خادمی مطرح کرد:

شکوفایی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد تنها با مشارکت فعال نخبگان محقق می شود

شکوفایی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد تنها با مشارکت فعال نخبگان محقق می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شکوفایی و توسعه این استان جز با مشارکت فعال نخبگان محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در نشستی با نخبگان استان افزود: نخبگان استان باید در هر موقعیت و جایگاه و فرصتی که قرار دارند برای ایجاد تحول در توسعه، رشد و شکوفایی استان مشارکت کنند.

وی بیان کرد: ازهمه نخبگان و آنهایی که صاحب علم و اندیشه اند و در سطوح ملی مسئولیتی دارند انتظار می رود از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم و توسعه استان فروگذاری نکنند.

استاندار با اشاره به منابع و ثروتهای مختلف خدادادی و نیرو و سرمایه های انسانی در این استان تصریح کرد: بالفعل کردن این ظرفیتها نیازمند همفکری، هم اندیشی، همراهی مجموعه دستگاههای اجرایی و مشارکت نخبگان و سرمایه گذاران است.

خادمی توسعه استان را مستلزم تقویت فرهنگ کار و تلاش و امنیت سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی عنوان کرد و بیان داشت: فراهم کردن زیرساختها از جمله راهها، برق، ایجاد شبکه ریلی و توسعه فرودگاهها، استفاده از منابع آبی، قابلیتهای گردشگری برای توسعه سرمایه گذاری نیاز اولیه استان است.

وی همچنین بر فعال کردن بخش اقتصادی و سرمایه گذاران، برنامه ریزی برای شناسایی اولویت ها وتسهیل و روانسازی امور برای سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: این استان فرصتهای زیادی برای سرمایه گذاری دارد.

خادمی جذب سرمایه گذار، مشارکت مردمی و تشکیل تعاونیها، توسعه کارگاههای کوچک اقتصادی، تجمیع سرمایه های اندک و حمایت و پشتیبانی ازچرخه  تولید را از دیگر شرایط توسعه سرمایه گذاری در استان عنوان کرد.

وی بیان داشت: برای تحول و تحرک در توسعه استان نباید تنها متکی به اعتبارات محدود دولتی، منابع داخلی و ظرفیتهای بومی بود بلکه راه را برای ورود بخش خصوصی هموار کرد.

خادمی همچنین گفت: مسائل سیاسی و شبه سیاسی یکی از مشکلات اساسی استان است که مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری را تحت شعاع خود قرار داده است که لازم است با فرهنگسازی این معضل برطرف شود.


 

کد مطلب 2222729

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