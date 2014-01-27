تولیدات کمیته امداد سالانه 10 هزار میلیارد تومان درآمد زایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امید در مراسم جشن خوکفایی و کاریابی شش هزار و 300 خانواده تحت حمایت کمیته امداد افزود: موفقیت های حاصل شده در حوزه اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد در سطح کشور، حاصل یک کار جمعی است.

وی تصریح کرد: در سال جاری کاریابی و اشتغال زایی برای 120 هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد کشور انجام شده است.

وی افزود: در دو سال گذشته نیز در مجموع 180 هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد در سطح کشور ایجاد شده است و این افراد از دریافت خدمات مستمر خارج شده اند و از مددجو به مددکار تبدیل شده و هم اکنون به عنوان افرادی فعال در عرصه اقتصاد و تولید کشور به شمار می روند.

وی با اشاره به اینکه با ایجاد یک شغل در کمیته امداد به طور میانگین چهار نفر مشغول کار می شوند، گفت: هم اکنون نزدیک هفت درصد محصولات لبنی کشور در راستاي اجرای طرح های خودکفایی کمیته امداد تولید می شود.

امید افزود: 17 درصد گلخانه های تولید کننده محصولات کشاورزی کشور، هفت درصد از دام گوشتی و شیری، 17 درصد حمل و نقل درونی شهرها و 12 درصد از مشاغل خدماتی در شهرهای کوچک و هفت درصد در شهرهای بزرگ مربوط به طرح های اشتغال کمیته امداد است.

وی با اشاره به اهمیت کارهای فرهنگی در کمیته امداد، عنوان کرد: اگر زیرساختهای اشتغال در خانواده ها ایجاد نشود و حوزه فرهنگی برای باسوادی و تعلیم خانواده حرکت نکند، اشتغال یا ایجاد نمی شود و یا پایدار نخواهد بود.

امید خاطرنشان کرد: طرح مدل اشتغال کمیته امداد با سازمان ملل هم هماهنگ شده و مدل اشتغال امداد از برترین های دنیا معرفی شده تا در جاهای مختلف انجام شود.

وی گفت: این مدل شامل پنج مرحله استعدایابی، آموزشهای چند مرحله ای، کاریابی یا تسهیلات، نظارت و بازاریابی است.

امید عنوان کرد: حجم آموزشهای ارایه شده در سال جاری 400 هزار مورد بوده است.

