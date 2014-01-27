نظارت بر عملکرد هیئت های مذهبی همدان بیشتر شود/محتوای عزادرای ها مورد بازبینی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی استان همدان، عنوان کرد: نظارتی بر عملکرد برخی هیئت های مذهبی صورت نمی گیرد و باید تا محرم و صفر آینده نظارت بر عملکرد هیئت های نوظهور انجام شود.

وی ادامه داد: مراسم سوگواری سالار شهیدان و بقیه ائمه معصومین سفره ای نیست که بتوان آن را جمع کرد و این امر می تواند به نمایشگاه قدرت اسلام تبدیل شود، گفت: حضور میلیونی مردم در اربعین حسینی طوفانی از عظمت اسلام و تشیع در جهان به پا کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه این حضور نشان از حقانیت مکتب اسلام و پیروان آن را می رساند، گفت: پذیرایی از 20 میلیون زائر در اربعین حسینی کار کوچکی نیست و همه وظیفه داریم هرگونه نقص و کاستی را دشمنان اسلام زیرذره بین دارند.

وی بیان داشت: شیعیان مایه عزت ائمه اطهار هستند و نباید عملی انجام دهند که موجب خدشه دار شدن عزت آنان شود.

آیت الله محمدی اظهار داشت: وهابیت به هیچ وجه رحمی در رفتارهای خود ندارند و در کارهای خود از هتک حرمت به مساجد نیز ابایی ندارند و نباید با رفتارهای خود بهانه به دست دشمنان داد.

وی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت شهر همدان مهاجرند، اما هیئت هایی که از گذشته در همدان عزاداری داشته اند وقار خاصی در ارائه عزادرای ها دارند، اذعان داشت: اما اکنون در گوشه و کنار شاهد هیئت های نوظهوری هستیم که بصیرت لازم را در ارائه عزاداری های خود ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان افزود: در روز عاشورا برخی هیئت ها اشعار باباطاهر را به شکل نامناسبی ارائه می دادند و عده ای نیز از فرهنگ صحیح عزادرای فاصله گرفته و استفاده از علم ها در مراسم را از روی عدم اگاهی در برنامه داشتند.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه برنامه های فرهنگی مناسبی برای ارائه به جهان نداریم، اذعان داشت: قبل از حضور هیئت ها در مراسم عزاداری باید برنامه های اجرایی آنان و محتوای عزادرای ها مورد بازبینی قرار گیرد.

وی افزود: تجمع مردم همزمان اربعین حسینی در میدان مرکزی همدان مناسب بود اما تنها نیمی از خواسته ها را فراهم کرد چراکه عزاداری هیئت های مذهبی اصیل همدان قابلیت ارائه به جهان را دارد.

سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان نیز در این ستاد نسبت به ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری همدان اقدام کرد.

محمد رضا بیاناتی با اشاره به اینکه تزیین شهر در ایام محروم و صفر از وظایف ذاتی شهرداری است، عنوان کرد: برخی هیئت ها از شهر همدان به عنوان یک حسینه بزرگ نام می بردند.

وی ادامه داد: مجوز نصب دو هزار و 700 متر مربع بنر،50 مورد نصب اقلام تبلیغاتی،کمک 50 میلیون تومانی به هیئت ها،نصب پیام های عاشورا بر روی 180 اتوبوس درون شهری و آماده سازی محل برگزاری مراسم نماز در عاشورا و اربعین در شهر همدان از اقدامات این نهاد بوده که 72 میلیون تومان هزینه داشته است.