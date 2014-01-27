ذخائر فرآورده های خونی مازندران به حد مطلوب رسید/ خودکفایی از واردات خون

اسماعیل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از هم استانیها در امر اهدای خون بیان کرد: خوشبختانه ذخائر خونی استان به حد خوبی رسیده است ولی با توجه به افزایش میزان مصرف فرآورده های خونی در شرایط کنونی ناشی از سرمای هوا و ... نیاز به تداوم مشارکت مردم در این زمنیه داریم.

وی از مردم خواست تا همکاریشان را با این پایگاه و مشارکت در امر اهدای خون قطع نکنند، زیرا اگر مراجعات و اهدای خون کم شود، مجدد دچار کاهش ذخایر خواهیم شد.

وی عنوان کرد: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و تعطیلات و وجود بیماران تالاسمی و خاص نیازمند به فرآورده های خونی، اگر مشارکت مردم در کار نباشد، دچار کمبود خواهیم شد.

مدیرکل انتقال خون مازندران یادآورشد: در 10 ماه سالجاری 108 هزار و 342 واحد خونگیری انجام شد.

پوریانی، شمار مراجعه کنندگان برای اهدای خون را در سالجاری در استان 135 هزار و 346 نفر اعلام کرد و گفت: برخی از افراد به دلایل پزشکی موفق به اهدای خون نشده اند.

وی با بیان اینکه میزان اهدای خون سالجاری در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، اظهار داشت: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون واردات فراورده های خونی به استان نداشتیم و استان دراین زمینه بی نیاز و خودکفا شده است.