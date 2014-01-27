به گزارش خبرگزاری مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی، پیش از ظهر دوشنبه در دیدار مسئولان و کارکنان وزارت دفاع با اشاره به ضرورت دفاع و شناخت دشمن، اظهار داشت: خداوند برای هر موجود زنده‌ای تجهیزاتی قرار داده است که از خود و نسل خود محافظت کند.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ما شناخت دشمن، امکانات آن و راهکار تقابل با آن است تا بتوان در مقابل دشمن ایستادگی کرد و محفوظ ماند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به هجمه‌های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی، تصریح کرد: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، دشمنان توطئه‌های زیادی علیه انقلاب انجام دادند، چرا که انقلاب منافع آنها را از بین برده است.

این مرجع تقلید، درباره استثمار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استکبار در کشورهای جهان، خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب، فرهنگ، سیاست و اقتصاد غرب در کشورهای جهان حاکم بود و این مسئله سبب می‌شد که وابستگی جهان اسلام به مستکبران بیشتر باشد.

وی با اشاره به آیات قرآن و اهمیت شناساندن دشمن و راهکار مقابله با آن، یادآور شد: یکی از توصیه‌های قرآن کریم شناخت دشمن و ایادی یا کمک کنندگان به دشمن است که امروزه می‌توان از عربستان و قطر به عنوان ایادی استکبار نام برد که با نقاب تکفیری‌ها جان و مال و مسلمانان را به تاراج برده‌اند.

آیت‌الله نوری‌همدانی در ادامه کفار منافقان و یهود را سه طایفه از دشمنان اصلی مسلمانان دانست و افزود: از زمان انقلاب تاکنون دشمنان اسلام آرام نبوده‌اند و دست به خدعه‌های فراوان زده‌اند.

داعیه حقوق بشر آمریکایی‌ها، دروغی بیش نیست

وی استکبار را تروریسم‌پرور معرفی کرد و گفت: آمریکا به نام حقوق بشر، به عراق، افغانستان و... حمله کرده است و علت حمله صدام به ایران نیز آمریکا بود و این مسئله نشان دهنده آن است که داعیه حقوق بشر آمریکایی‌ها، دروغی بیش نیست.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به روایتی از امام صادق‌(ع)، تصریح کرد: همان طور که دوست داشتن خدا و ائمه‌(ع) عبادت محسوب می‌شود، دشمن دانستن دشمنان خدا و ائمه‌(ع) نیز عبادت است.

آیت‌الله نوری‌ همدانی ادامه داد: خداوند در قرآن می‌فرماید «ای اهل ایمان با کسانی که کافرند، با صمیمیت برخورد نکنید، چرا که هیچ وقت از کارشکنی علیه شما فروگذار نمی‌کنند و می‌خواهند شما عقب‌مانده باشید».

وی در ادامه سخنان جان کری در اجلاس داووس را مصداق همین آیه برشمرد و گفتند: سخنان جان کری در اجلاس داووس مصداق این آیه است و بغض آنها از دهان آنها خارج می‌شود، این در حالی است که کینه‌ای که کافران از مسلمانان در دل دارند، بیش از آن است که بروز می دهند.

این مرجع تقلید شیعیان، صحبت‌های جان کری علیه ایران را کودکانه و احمقانه توصیف کرد و گفت: وزیر امور خارجه آمریکا، ایران را به حمله نظامی تهدید کرد، باید این مسئله بداند قبل از آن که آمریکا دست به اقدام نظامی بزند، مردان مومن آن دستان را قطع خواهند کرد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله نوری‌همدانی در پایان افزود: با وجود مقام معظم رهبری و مردم انقلابی هیچکس جرات ندارد به جمهوری اسلامی چپ نگاه کند.