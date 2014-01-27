پخش 20 عنوان برنامه ویژه دهه فجر از صدا و سیمای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیدایی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های دهه فجر اظهارکرد:دهه فجر بستر مناسبی برای تشریح و انعکاس برنامه های دهه فجر است.

وی با بیان اینکه صدا و سیمای استان علاوه بر پوشش اخبار و جلسات دستگاه ها و نهادها و برنامه های مردمی برنامه های ویژه تولیدی نیز پخش خواهد کرد، افزود: پخش برنامه های دهه فجر سیمای خاوران از 11 بهمن ماه آغاز و تا 25 بهمن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هزار و 500 دقیقه ویژه برنامه دهه فجر از سیمای خاوران استان پخش خواهد شد، تصریح کرد: برنامه "جلوه های ویژه" با محتوای پنج فتوکلیپ پنج دقیقه ای در این دهه پخ می شود.

وی به پخش برنامه فصل بی بدیل از سیمای استانی اشاره کرد و بیان داشت: این برنامه در دو قسمت 20 دقیقه ای با موضوع انقلاب تهیه و برای مردم استان پخش خواهد شد.

وی مسابقه "قلعه گنج" در 12 برنامه 20 دقیقه با رویکردی متناسب با این ایام دهه فجر را از دیگر برنامه ها سیمای استانی عنوان کرد و افزود: برنامه "عطرآبادی" نیز با رویکرد سفر به روستاها به مدت 30 دقیقه، "شب شرقی" و همچنین "مدرسه عشق" با رویکرد برنامه های بسیج و پوشش همایش ها و سخنرانی های سطح استان که ویژه ایام الله دهه مبارک فجر هستند از دیگر برنامه های معاونت سیما در این دهه است.

شیدایی در خصوص برنامه های تولید صدای استان نیز گفت: سه هزار و 75 دقیقه برنامه نیز در صدای مرکز استان خراسان جنوبی تولید و پخش می شود.

وی پخش برنامه"صبح شرقی" به مدت 45 دقیقه متناسب با ایام الله دهه فجر، برنامه "نسل نو" ویژه جوانان در شش برنامه 25 دقیقه ای، پخش دو ویژه برنامه "قاصدک" با رویکرد کودکان به مدت 30 دقیقه، برنامه "فرصت نوجوانی" در دو برنامه 15 دقیقه ای، "نجوای نیاز " در پنج برنامه ویژه معارفی با موضوع انقلاب و پیروزی و دستاوردهای انقلاب را از برنامه های آماده پخش در صدای استان عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی پخش برنامه "مدرسه عشق، "رادیو شب" و "اسپلونک" "مجله خانواده" در شش برنامه 40 دقیقه ای را از دیگر برنامه های صدای مرکز استان برشمرد و گفت: همچنین برنامه "نغمه و نوا" با هدف پخش ترانه ها درخواستی انقلابی در این ایام پخش خواهد شد.

به گفته وی ویژه برنامه عصرگاهی "همراه انقلاب" و پخش یک نمایش بلند 30 دقیقه ای با موضوع دهه مبارک فجر ااز دیگر برنامه های شاخص سیما در دهه فجر است.

شیدایی با بیان اینکه در تمام برنامه‌ها به صورت فراگیر و جذاب در قالب‌های مختلف هنری دستاوردهای نظام بازتاب خواهد یافت، ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن از هر توطئه ای برای کمرنگ جلوه دادن دستاوردهای نظام استفاده می کند باید با بازخوانی انقلاب و پیام‌رسانی اهداف آن برای نسل جدید تلاش شود.