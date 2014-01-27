شهرداری متناسب با توان خود برای رفع مشکلات فرودگاه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امین ظهر دوشنبه در جریان بازدید از فرودگاه زنجان به منظور شناسایی زمینه همکاری و حمایت از آن افزود: شهرداری متناسب با توان خود در زمینه احیای فضای سبز فرودگاه و تامین راه دسترسی برای آن پیگیری و همکاری لازم را داشته باشد.

وی ضمن اظهار تاسف از زیان ده بودن بیشتر فرودگاه های کشور اظهار داشت: فرودگاه ها باید با نیازسنجی و برقراری ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف جامعه بستر رشد و توسعه را فراهم کنند.

شهردار زنجان گفت: سرمایه گذاری بخش های مختلف در شهر به منزله حلقه های زنجیره توسعه هستند بنابراین برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران مختلف و فراهم کردن زمینه فعالیت مشترک می تواند توسعه را سرعت بخشد.

امین اظهار کرد: یکی از زیر ساخت های توسعه شهر وجود فرودگاه است که این بخش در زنجان نیازمند تقویت است.

وی وجود مراکز دانشگاهی، راه اندازی بیمارستان ها و فضاهای خصوصی برای جذب توریسم را فرصت مناسبی برای تقویت فرودگاه زنجان برشمرد و اظهار کرد: باید با هم افزایی مدیران از فرصت های موجود به نحو بهینه ای استفاده کرد.

فرودگاه زنجان فعالیت های خود را توسعه داده است

مدیر فرودگاه زنجان نیز در ادامه به مشکلات پیش روی نهاد متبوعش اشاره کرد و گفت: فرودگاه زنجان از سال 79 افتتاح شده و با رفع کاستی های موجود طی سال های اخیر فعالیت خود را گسترش داده است.

شجاعی با اشاره به دایر بودن پرواز زنجان- مشهد و زنجان – جده بیان داشت: درصورتی که پرواز زنجان- تهران نیز دایر شود امکان حضور صاحبنظران خارج از استان در زنجان فراهم می شود و این امر منجر به تسریع در روند توسعه می شود.

وی با اشاره به نبود صرفه اقتصادی در فرودگاه ها گفت: نباید این مشکل منجر به تعطیلی و تضعیف فعالیت آن شود.

شجاعی خواستار تقویت حمایت ها و همکاری های شهرداری زنجان برای تقویت پرواز های فرودگاه زنجان شد.

پروژه سبزه میدان نماد دموکراسی شهر خواهد بود

شهردار زنجان، با اشاره به طراحی پروزه سبزه میدان یکی از قدیمی ترین مناطق شهر گفت: این پروژه با در برگیری المان های فرهنگی و قرار گرفتن ساختمان های شهرداری و شورای شهر نماد دموکراسی شهر خواهد بود .

محسن امین اظهار تاسف از نبود فضاها و امکانات جاذب سفر در شهر زنجان اظهار کرد: با اجرای پروژه سبزه میدان برخی مطالبات شهروندان از جمله ایجاد فضاهای فرهنگی برآورده می شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه بازار قدیمی زنجان در سبزه میدان واقع شده از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این پروزه بهره مند خواهیم شد همچنین بخش هایی از فضای تجاری آن به فروش صنایع دستی زنجان اختصاص می یابد.

شهردار زنجان از تعامل با مجمع امور صنفی برای جانمایی بهتر اصناف در سطح شهر خبر داد و گفت: اصناف باید متناسب با شرایط فعالیت خود ساماندهی شوند تا نظم در شهر برقرار شود.

امین با اشاره به پراکنده بودن مناطق تفریحی و تاریخی شهر زنجان تصریح کرد: متاسفانه در زنجان مسیر گردشگری مشخصی وجود ندارد که این ضعف باید با همکاری نهادهای ذی ربط اعم از استانداری و میراث فرهنگی و گردشگری مرتفع شود.

وی نبود برخی امکانات اعم از تابلوهای راهنما وسرویس های بهداشتی را در شهر از موانع جذب توریسم برشمرد و افزود: شهرداری درصدد رفع این مشکل است.