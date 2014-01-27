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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

صبح امروز/

مرکز دانشگاه پژوهی در دانشگاه زابل افتتاح و راه اندازی شد/ اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حشره شناسی

مرکز دانشگاه پژوهی در دانشگاه زابل افتتاح و راه اندازی شد/ اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حشره شناسی

زاهدان-خبرگزاری مهر: در راستای تحقق اهداف تعیین شده در آیین نامه مدیریت ارزشیابی و نظارت آموزش عالی مرکز دانشگاه پژوهی در دانشگاه زابل افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه زابل صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح این مرکز اظهار داشت: این مرکز با رویکردی متفاوت از طریق مدیریت طرح های تحقیقاتی و با نگاهی موشکافانه به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی تمامی حوزه های دانشگاه خواهد پرداخت.

محمود اوکاتی ارتقای شاخص های بهره وری و بهبود کیفیت عملکرد دانشگاه در تمامی حوزه ها را از وظایف این مرکز عنوان کرد.

وی گفت: با راه اندازی مرکز دانشگاه پژوهی تمامی زیرشاخه‌های گوناگون از جمله حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، اداری و ساختاری مورد بررسی علمی و همه‌جانبه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از موافقت شورای گسترش آموزش عالی به منظور پذیرش دانشجو در مقطع دکترا و در رشته­ حشره شناسی در این دانشگاه خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که در زمینه توسعه آموزش عالی در این دانشگاه فراهم شده است در آینده نزدیک شاهد ایجاد رشته های بیشتر در مقطع دکترا و متناسب با نیاز های منطقه در این دانشگاه خواهیم بود.

کد مطلب 2222740

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