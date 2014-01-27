به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساوه شمشکی که برای دومین بار موفق به کسب سهمیه بازیهای المپیک زمستانی شده است، در آستانه اعزام به محل برگزاری دوره جدید این بازیها در روسیه در نشست خبری اظهارداشت: من 10 سال است که عضو تیم ملی هستم اما قبل از آن در ردههای مختلف سنی هم حضور داشتم. طی این مدت هم در رقابتهای آسیایی و جهانی زیادی شرکت داشتهام.
وی تصریح کرد: در این مدت و طی حضور در مسابقات مختلف اسکی بازان موفق به کسب مقام شدهاند اما هیچ گاه نتوانستند رضایت کامل مسئولان را جلب کنم. در این زمینه باید از ورزش اسکی حمایتهای بیشتری شود.
این اسکیباز المپیکی با یادآوری اینکه طی 10 سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات جهانی و المپیک شرکت داشتهام، گفت: نسبت به المپیک دوره گذشته که در آن شرکت داشتم، امکانات به مراتب بهتر شده است. تجهیزات به مراتب بهتری در اختیارمان گذاشته شده است اما امیدوارم برای رویدادهای آتی شاهد حمایتهای بیشتری باشیم و بتوانیم در مسابقات وردکاپ حضور داشته باشیم و جهانی شویم. البته تمام صحبتهای من در مورد اسکی آلپاین است.
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