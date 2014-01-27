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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

نامه مدیر جدید اداره کتاب به تشکل‌های حوزه نشر

نامه مدیر جدید اداره کتاب به تشکل‌های حوزه نشر

مدیر جدید اداره کتاب در اولین اقدام پس از حضور در دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تعاونی‌ها نشر كشور، خواستار مشاركت آنها در بررسی روند ارزیابی و صدور مجوز چاپ و نشر كتاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شجاعی صائین مدیركل جدید دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات اهالی نشر برای تسریع در روند صدور مجوز چاپ و نشر كتاب هستم.

شجاعی‌صائین در اولین اقدام پس از حضور در دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تعاونی‌ها نشر كشور خواستار مشاركت آنها در بررسی روند ارزیابی و صدور مجوز چاپ و نشر كتاب شد.

مدیركل دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی با ارسال نامه‌ای به رؤسای اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران، شركت تعاونی ناشران قم، رئیس انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران كودك و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، شركت تعاونی ناشران خراسان رضوی، اتحادیه تعاونی‌های ناشران آشنا (ایران)، خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات مكتوب ایشان برای بهره‌مندی و تسریع در روند بررسی و ارزیابی مجوز چاپ و نشر كتاب شد.

بنابراین گزارش شجاعی صائین همچنین آمادگی خود را برای برگزاری جلسه مشترك با پیرامون موضوع یاد شده اعلام كرد.

کد مطلب 2222745

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