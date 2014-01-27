به گزارش خبرگزاری مهر، علی شجاعی صائین مدیركل جدید دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات اهالی نشر برای تسریع در روند صدور مجوز چاپ و نشر كتاب هستم.
شجاعیصائین در اولین اقدام پس از حضور در دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی با ارسال نامهای به رؤسای اتحادیهها، انجمنها و تعاونیها نشر كشور خواستار مشاركت آنها در بررسی روند ارزیابی و صدور مجوز چاپ و نشر كتاب شد.
مدیركل دفتر توسعه كتاب و كتابخوانی با ارسال نامهای به رؤسای اتحادیه ناشران و كتابفروشان تهران، شركت تعاونی ناشران قم، رئیس انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، انجمن فرهنگی ناشران كودك و نوجوان، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، مجمع ناشران انقلاب اسلامی، شركت تعاونی ناشران خراسان رضوی، اتحادیه تعاونیهای ناشران آشنا (ایران)، خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات مكتوب ایشان برای بهرهمندی و تسریع در روند بررسی و ارزیابی مجوز چاپ و نشر كتاب شد.
بنابراین گزارش شجاعی صائین همچنین آمادگی خود را برای برگزاری جلسه مشترك با پیرامون موضوع یاد شده اعلام كرد.
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