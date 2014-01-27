دانش آموزان مستعد ادبیات در مدارس اردبیل شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق ظهر دوشنبه در كارگاه ادبيات كودك و نوجوان در حوزه هنري استان اردبيل اضافه کرد: این طرح در نیمه دوم بهمن ماه سال جاري در تمام مدارس و مقاطع تحصیلی دبیرستان كليد مي خورد.

وی تربيت نسل آينده ادبيات استان را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: حوزه هنري استان اردبيل در سال جاري برنامه هاي ویژه ای در راستای توسعه و تربیت استعدادهای ادبيات كودك دارد که اجرای این طرح در همسن خصوص است.

رئیس حوزه هنری استان با بیان اینکه کشف و پرورش استعدادهای دانش آموزی می تواند به رونق حوزه ادبيات كودك و نوجوان منتج شود، ادامه داد: علاوه بر این جلسات تخصصي و كارگاه ادبيات كودك و نوجوان نیز در حوزه هنري استان برگزار مي شود.

به گفته وی اين كارگاه تخصصي همزمان با طرح ويژه استعداديابي در سطح مدارس استان اجرا خواهد شد تا بطور شايسته نگاه ريشه اي به رشد صحيح ادبيات پايه در اردبيل داشته باشد.

ناطق تصریح کرد: جلسات تخصصي كارگاه ادبيات كودك و نوجوان روزهاي سه شنبه و چهارشنبه با حضور ناهيداللهورديزاده از كارشناسان ادبي و مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان در تالار سخن مركز آموزش حوزه هنري اردبيل برگزار مي شود.